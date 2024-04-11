https://ria.ru/20240411/voda-1939251688.html
В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал
В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал
В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:54
2024-04-11T08:54
2024-04-11T09:34
происшествия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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УФА, 11 апр – РИА Новости. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что новые подтопления ожидаются в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык. Также в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал
В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды и подтопления 3580 жилых домов