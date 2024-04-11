https://ria.ru/20240411/voda-1939251688.html

В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал

В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал

В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:54

2024-04-11T08:54

2024-04-11T09:34

происшествия

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 11 апр – РИА Новости. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что новые подтопления ожидаются в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык. Также в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024