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В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал - РИА Новости, 11.04.2024
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08:54 11.04.2024 (обновлено: 09:34 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/voda-1939251688.html
В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал
В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал
В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:54
2024-04-11T09:34
происшествия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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УФА, 11 апр – РИА Новости. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что новые подтопления ожидаются в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык. Также в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.
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происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды в реке Урал

В Оренбуржье ожидают повышения уровня воды и подтопления 3580 жилых домов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
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УФА, 11 апр – РИА Новости. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
"В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что новые подтопления ожидаются в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык. Также в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.
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ПроисшествияОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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