Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР начали выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/veterany-1939248944.html
В ЛНР начали выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий
В ЛНР начали выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 11.04.2024
В ЛНР начали выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий
Минобороны России начало выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий в Луганской народной республике, на блокпостах в зоне проведения СВО и в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:31
2024-04-11T08:31
россия
луганская народная республика
юрий кузнецов
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584697_0:2:2927:1648_1920x0_80_0_0_6c82946a10d1aa1cfdc2a3a22c88074c.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России начало выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий в Луганской народной республике, на блокпостах в зоне проведения СВО и в тыловых районах, сообщили в пресс-службе ведомства. "В Министерстве обороны Российской Федерации продолжается выдача электронного удостоверения ветерана боевых действий. Совместно с банком-партнером организована работа по оформлению и выдаче электронных удостоверений ветерана боевых действий на новых территориях РФ в Луганской народной республике", - говорится в сообщении. Кроме того, организовано оформление электронных удостоверений ветеранам боевых действий военнослужащим, выполняющим боевые задачи на блокпостах в зоне СВО и в тыловых районах. Оформляют и выдают удостоверения специальные мобильные офисы, созданные на базе автомобилей. Они приезжают в удаленные или труднодоступные локации, в том числе в передовые районы СВО, а также в военные госпитали. "Оформить и получить электронное удостоверение можно как внутри специально оборудованного салона, так и в помещениях госпиталя, в том числе в палатах", - добавляется в сообщении. Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов отметил, что для получения электронного удостоверения ветерана боевых действий, ветерану достаточно прийти в любой банк-партнер на территории России и подать заявление на получение данного удостоверения, предъявив паспорт и удостоверение ВБД на бумажном носителе. "Если же у ветерана нет удостоверения в бумажном исполнении, то ему достаточно предъявить справку об участии в СВО. Такие справки выдаются кадровыми органами любой воинской части, которая принимает участие в СВО", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба. Удостоверение ветерана боевых действий, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному и позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.
https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html
https://ria.ru/20230920/veteran-1897550017.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584697_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31e1b7728720fb5ba907761a8342c05b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, юрий кузнецов, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Юрий Кузнецов, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В ЛНР начали выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий

На блокпостах СВО начали выдавать электронные удостоверения ветерана

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России начало выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий в Луганской народной республике, на блокпостах в зоне проведения СВО и в тыловых районах, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Министерстве обороны Российской Федерации продолжается выдача электронного удостоверения ветерана боевых действий. Совместно с банком-партнером организована работа по оформлению и выдаче электронных удостоверений ветерана боевых действий на новых территориях РФ в Луганской народной республике", - говорится в сообщении.
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты
19 марта, 10:50
Кроме того, организовано оформление электронных удостоверений ветеранам боевых действий военнослужащим, выполняющим боевые задачи на блокпостах в зоне СВО и в тыловых районах.
Оформляют и выдают удостоверения специальные мобильные офисы, созданные на базе автомобилей. Они приезжают в удаленные или труднодоступные локации, в том числе в передовые районы СВО, а также в военные госпитали.
«
"Оформить и получить электронное удостоверение можно как внутри специально оборудованного салона, так и в помещениях госпиталя, в том числе в палатах", - добавляется в сообщении.
Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов отметил, что для получения электронного удостоверения ветерана боевых действий, ветерану достаточно прийти в любой банк-партнер на территории России и подать заявление на получение данного удостоверения, предъявив паспорт и удостоверение ВБД на бумажном носителе.
"Если же у ветерана нет удостоверения в бумажном исполнении, то ему достаточно предъявить справку об участии в СВО. Такие справки выдаются кадровыми органами любой воинской части, которая принимает участие в СВО", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.
Удостоверение ветерана боевых действий, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному и позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону.
Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
20 сентября 2023, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЮрий КузнецовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала