https://ria.ru/20240411/veterany-1939248944.html
В ЛНР начали выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий
В ЛНР начали выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 11.04.2024
В ЛНР начали выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий
Минобороны России начало выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий в Луганской народной республике, на блокпостах в зоне проведения СВО и в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:31
2024-04-11T08:31
2024-04-11T08:31
россия
луганская народная республика
юрий кузнецов
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России начало выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий в Луганской народной республике, на блокпостах в зоне проведения СВО и в тыловых районах, сообщили в пресс-службе ведомства. "В Министерстве обороны Российской Федерации продолжается выдача электронного удостоверения ветерана боевых действий. Совместно с банком-партнером организована работа по оформлению и выдаче электронных удостоверений ветерана боевых действий на новых территориях РФ в Луганской народной республике", - говорится в сообщении. Кроме того, организовано оформление электронных удостоверений ветеранам боевых действий военнослужащим, выполняющим боевые задачи на блокпостах в зоне СВО и в тыловых районах. Оформляют и выдают удостоверения специальные мобильные офисы, созданные на базе автомобилей. Они приезжают в удаленные или труднодоступные локации, в том числе в передовые районы СВО, а также в военные госпитали. "Оформить и получить электронное удостоверение можно как внутри специально оборудованного салона, так и в помещениях госпиталя, в том числе в палатах", - добавляется в сообщении. Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов отметил, что для получения электронного удостоверения ветерана боевых действий, ветерану достаточно прийти в любой банк-партнер на территории России и подать заявление на получение данного удостоверения, предъявив паспорт и удостоверение ВБД на бумажном носителе. "Если же у ветерана нет удостоверения в бумажном исполнении, то ему достаточно предъявить справку об участии в СВО. Такие справки выдаются кадровыми органами любой воинской части, которая принимает участие в СВО", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба. Удостоверение ветерана боевых действий, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному и позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.
https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html
https://ria.ru/20230920/veteran-1897550017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, юрий кузнецов, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Юрий Кузнецов, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В ЛНР начали выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий
На блокпостах СВО начали выдавать электронные удостоверения ветерана
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России начало выдавать электронные удостоверения ветерана боевых действий в Луганской народной республике, на блокпостах в зоне проведения СВО и в тыловых районах, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Министерстве обороны Российской Федерации продолжается выдача электронного удостоверения ветерана боевых действий. Совместно с банком-партнером организована работа по оформлению и выдаче электронных удостоверений ветерана боевых действий на новых территориях РФ в Луганской народной республике", - говорится в сообщении.
Кроме того, организовано оформление электронных удостоверений ветеранам боевых действий военнослужащим, выполняющим боевые задачи на блокпостах в зоне СВО и в тыловых районах.
Оформляют и выдают удостоверения специальные мобильные офисы, созданные на базе автомобилей. Они приезжают в удаленные или труднодоступные локации, в том числе в передовые районы СВО, а также в военные госпитали.
«
"Оформить и получить электронное удостоверение можно как внутри специально оборудованного салона, так и в помещениях госпиталя, в том числе в палатах", - добавляется в сообщении.
Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов
отметил, что для получения электронного удостоверения ветерана боевых действий, ветерану достаточно прийти в любой банк-партнер на территории России и подать заявление на получение данного удостоверения, предъявив паспорт и удостоверение ВБД на бумажном носителе.
"Если же у ветерана нет удостоверения в бумажном исполнении, то ему достаточно предъявить справку об участии в СВО. Такие справки выдаются кадровыми органами любой воинской части, которая принимает участие в СВО", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.
Удостоверение ветерана боевых действий, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному и позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону.
Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.