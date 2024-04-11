https://ria.ru/20240411/veteran-1939237447.html

Херсонский ветеран назвал Бандеру и Шухевича бандитами и фашистами

Херсонский ветеран назвал Бандеру и Шухевича бандитами и фашистами - РИА Новости, 11.04.2024

Херсонский ветеран назвал Бандеру и Шухевича бандитами и фашистами

Степан Бандера и Роман Шухевич, которых превозносит киевский режим, были бандитами и фашистами, заявил РИА Новости бывший узник немецкого концлагеря, житель... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:21

2024-04-11T05:21

2024-04-11T05:21

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Степан Бандера и Роман Шухевич, которых превозносит киевский режим, были бандитами и фашистами, заявил РИА Новости бывший узник немецкого концлагеря, житель Херсонской области Борис Эмиров. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается в четверг, 11 апреля. "Бандера, Шухевич - это бандиты всё. Какие они герои? Это не украинцы, это фашисты", - сказал ветеран. Сотрудники управления труда и социальной защиты Голопристанского муниципального округа и сотрудники Гладсковского сельского совета поздравили Эмирова, который был заключенным немецкого лагеря, с днем освобождения узников концлагерей. Ветеран признался, что при киевском режиме его никогда не поздравляли даже с 9 мая. Эмиров рассказал РИА Новости, что после освобождения из лагеря заключенных его отправили в Украинскую ССР через Крым. По дороге их машина был обстреляна бандеровцами. "Мы только проехали Польшу, в районе Яворовского полигона вышли на нашу сторону, там лес, а лес такой "толстый", подлеска нет, далеко видно стволы. И колонну начали обстреливать "бандеры". В основном пацаны, лет до 10, с немецких "шмайсеров". Среди них были и взрослые", - вспоминает ветеран. Сейчас Борис Эмиров проживает с супругой в Голопристанском муниципальном округе, в нескольких километрах от линии фронта. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года Роман Шухевич встретил в должности заместителя командира батальона диверсантов "Нахтигаль". Переодевшись в красноармейскую форму, бойцы "Нахтигаля" действовали в тылах Красной Армии – захватывали мосты, нарушали связь, осуществляли диверсии. Впоследствии часть личного состава "Нахтигаля" зачислили в гитлеровский шуцманшафтбатальон-201, который использовался немцами в качестве карателей против белорусских партизан и мирного населения. В 1944 году Шухевич стал командиром украинских националистических подразделений. Он лично виновен в терроре, который националисты развязали в тылу у освобождавшей Украину Красной Армии и на освобожденных территориях. По приказам Шухевича уничтожались учителя, врачи, председатели колхозов, милиционеры, главы сельсоветов и просто проявившие непокорность селяне. Считается, что Шухевич был повинен в уничтожении порядка 55 тысяч советских граждан. Органы госбезопасности СССР активно разыскивали Шухевича. Оперативники министерства государственной безопасности (МГБ) весной 1950 года вышли на его след. 5 марта 1950-го Шухевич был убит под Львовом в ходе спецоперации МГБ. Лидер украинских националистов Степан Бандера был убит 15 октября 1959 года в западногерманском Мюнхене агентом Комитета государственной безопасности СССР Богданом Сташинским.

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923878325.html

https://ria.ru/20231013/natsist-1902490451.html

https://ria.ru/20240312/medvedev-1932530759.html

https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html

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