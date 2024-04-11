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Сийярто рассказал о переговорах с Киевом о правах закарпатских венгров - РИА Новости, 11.04.2024
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15:33 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/vengriya-1939384924.html
Сийярто рассказал о переговорах с Киевом о правах закарпатских венгров
Сийярто рассказал о переговорах с Киевом о правах закарпатских венгров - РИА Новости, 11.04.2024
Сийярто рассказал о переговорах с Киевом о правах закарпатских венгров
Переговоры венгерско-украинской межправительственной группы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье далеки от результата, пи котором можно будет... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:33
2024-04-11T15:33
в мире
венгрия
украина
будапешт
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БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Переговоры венгерско-украинской межправительственной группы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье далеки от результата, пи котором можно будет говорить об улучшении отношений между двумя странами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Пока что я могу сказать, что переговоры о возвращении прав закарпатских венгров идут. Эти переговоры пока не там, где нам хотелось бы. Компромисс здесь не очень возможен, потому что определенные права венгерского национального меньшинства, связанные с использованием родного языка, существовавшие до 2015 года, потом последовательно отнимали. Мы просим, чтобы их вернули. Права нельзя вернуть немного или много, или вернут, или нет", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, которая транслировалась в соцсети Facebook*. По его словам, о "новом импульсе" в отношениях Венгрии и Украины можно будет говорить только после полного возвращения прав, а пока успехом переговоров можно назвать только решение некоторых практических вопросов, например, открытие нового КПП на границе, переговоры о котором шли восемь лет, или усовершенствование законодательства о перевозках через границу. "Все это хорошие новости, но для большого прорыва нужно, чтобы закарпатские венгры получили назад свои права, а от этого мы пока, к сожалению, далеки", - отметил Сийярто. В начале марта Сийярто заявил, что ответ Киева на 11 требований Венгрии по правам венгров Закарпатья не содержит конструктива, а без возвращения прав венгерскому нацменьшинству не сможет состояться встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. По итогам встречи в Ужгороде 29 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231213/vengry-1915527793.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, владимир зеленский, facebook, совет европы, венецианская комиссия
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Facebook, Совет Европы, Венецианская комиссия, В мире
В мире
Сийярто рассказал о переговорах с Киевом о правах закарпатских венгров

Сийярто: переговоры с Киевом о правах закарпатских венгров далеки от результата

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Переговоры венгерско-украинской межправительственной группы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье далеки от результата, пи котором можно будет говорить об улучшении отношений между двумя странами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Пока что я могу сказать, что переговоры о возвращении прав закарпатских венгров идут. Эти переговоры пока не там, где нам хотелось бы. Компромисс здесь не очень возможен, потому что определенные права венгерского национального меньшинства, связанные с использованием родного языка, существовавшие до 2015 года, потом последовательно отнимали. Мы просим, чтобы их вернули. Права нельзя вернуть немного или много, или вернут, или нет", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, которая транслировалась в соцсети Facebook*.
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По его словам, о "новом импульсе" в отношениях Венгрии и Украины можно будет говорить только после полного возвращения прав, а пока успехом переговоров можно назвать только решение некоторых практических вопросов, например, открытие нового КПП на границе, переговоры о котором шли восемь лет, или усовершенствование законодательства о перевозках через границу.
"Все это хорошие новости, но для большого прорыва нужно, чтобы закарпатские венгры получили назад свои права, а от этого мы пока, к сожалению, далеки", - отметил Сийярто.
В начале марта Сийярто заявил, что ответ Киева на 11 требований Венгрии по правам венгров Закарпатья не содержит конструктива, а без возвращения прав венгерскому нацменьшинству не сможет состояться встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским.
По итогам встречи в Ужгороде 29 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни.
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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