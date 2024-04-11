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"Нужен военный трибунал": в Сети шокированы словами фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 11.04.2024
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12:50 11.04.2024 (обновлено: 13:04 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ursula-1939323572.html
"Нужен военный трибунал": в Сети шокированы словами фон дер Ляйен о России
"Нужен военный трибунал": в Сети шокированы словами фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 11.04.2024
"Нужен военный трибунал": в Сети шокированы словами фон дер Ляйен о России
Пользователи социальной сети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:50
2024-04-11T13:04
в мире
россия
финляндия
европа
урсула фон дер ляйен
александр стубб
владимир путин
еврокомиссия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.Она заявила, что политики обсуждали "российские гибридные атаки"."Жду не дождусь, когда над тобой состоится военный трибунал", — признался Q Wales."Теперь у финнов будут большие-пребольшие неприятности!" — оценил сотрудничество президента Финляндии и главы ЕК thelofizombie."Итак, вы обсуждали свою неудачную авантюру на Украине, которая, как и большинство политик ЕС, рушится у вас на глазах?" — обратился к фон дер Ляйен John Welsh."Эти отвратительные марионетки, разжигающие конфликты, разрушают нашу экономику и наше будущее", — возмутился A Roku."Военная преступница", — заключил pamir omar.Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Глава государства назвал бредом заявления, что Россия якобы планирует атаковать Европу.
https://ria.ru/20240411/sistema-1939320045.html
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в мире, россия, финляндия, европа, урсула фон дер ляйен, александр стубб, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Александр Стубб, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз

"Нужен военный трибунал": в Сети шокированы словами фон дер Ляйен о России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Она заявила, что политики обсуждали "российские гибридные атаки".
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"Жду не дождусь, когда над тобой состоится военный трибунал", — признался Q Wales.
"Теперь у финнов будут большие-пребольшие неприятности!" — оценил сотрудничество президента Финляндии и главы ЕК thelofizombie.
"Итак, вы обсуждали свою неудачную авантюру на Украине, которая, как и большинство политик ЕС, рушится у вас на глазах?" — обратился к фон дер Ляйен John Welsh.
"Эти отвратительные марионетки, разжигающие конфликты, разрушают нашу экономику и наше будущее", — возмутился A Roku.
"Военная преступница", — заключил pamir omar.
Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Глава государства назвал бредом заявления, что Россия якобы планирует атаковать Европу.
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В миреРоссияФинляндияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенАлександр СтуббВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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