https://ria.ru/20240411/ursula-1939323572.html

"Нужен военный трибунал": в Сети шокированы словами фон дер Ляйен о России

"Нужен военный трибунал": в Сети шокированы словами фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 11.04.2024

"Нужен военный трибунал": в Сети шокированы словами фон дер Ляйен о России

Пользователи социальной сети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:50

2024-04-11T12:50

2024-04-11T13:04

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еврокомиссия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.Она заявила, что политики обсуждали "российские гибридные атаки"."Жду не дождусь, когда над тобой состоится военный трибунал", — признался Q Wales."Теперь у финнов будут большие-пребольшие неприятности!" — оценил сотрудничество президента Финляндии и главы ЕК thelofizombie."Итак, вы обсуждали свою неудачную авантюру на Украине, которая, как и большинство политик ЕС, рушится у вас на глазах?" — обратился к фон дер Ляйен John Welsh."Эти отвратительные марионетки, разжигающие конфликты, разрушают нашу экономику и наше будущее", — возмутился A Roku."Военная преступница", — заключил pamir omar.Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Глава государства назвал бредом заявления, что Россия якобы планирует атаковать Европу.

https://ria.ru/20240411/sistema-1939320045.html

https://ria.ru/20240411/otsenka-1939255864.html

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в мире, россия, финляндия, европа, урсула фон дер ляйен, александр стубб, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз