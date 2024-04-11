Зеленский признал, что без помощи Запада Украина будет терять земли и людей
Зеленский: Украина без помощи Запада будет отступать и терять людей
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг признал, что Украина будет продолжать терять людей и территории в случае, если партнеры не будут оказывать помощь Киеву.
Зеленский, выступая на конференции с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Вильнюсе, заявил, что на запланированном саммите мира по политическому урегулированию украино-российского конфликта будет разработана детальная карта завершения войны.
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"Будет решено, как вынудить Россию к этим шагам справедливого мира. Такой формат мы видим сегодня. Но если не будет помощи, то нам будет крайне сложно - мы будем терять наших людей, будем терять наших воинов... Вопрос не только в территориях, вопрос в людях. А территории для нас тоже важны", - сказал Зеленский во время выступления, трансляция велась в Youtube-канале.
Он заявил, что если не восстанавливать территориальную целостность, уважение к суверенитету будет утеряно, по его мнению, это приведет к замороженному конфликту, против которой он выступил накануне в интервью немецким СМИ. Зеленский добавил, что "реальность должна совпадать со словами", намекнув на отсутствие политической воли союзников Киева и промедление с оказанием помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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