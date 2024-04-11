https://ria.ru/20240411/ukraina-1939434650.html

Многие предприятия Украины встанут без Трипольской ТЭС, заявил эксперт

Многие предприятия Украины встанут без Трипольской ТЭС, заявил эксперт - РИА Новости, 11.04.2024

Многие предприятия Украины встанут без Трипольской ТЭС, заявил эксперт

Многие промышленные предприятия Украины остановят свою деятельность после уничтожения Трипольской ТЭС под Киевом, властям придется вводить веерные отключения... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:48

2024-04-11T18:48

2024-04-11T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

центрэнерго

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939287457_0:311:819:772_1920x0_80_0_0_5c6ddb52e0bff82fda6515801b13a06b.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Многие промышленные предприятия Украины остановят свою деятельность после уничтожения Трипольской ТЭС под Киевом, властям придется вводить веерные отключения из-за дефицита энергии, сообщил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в результате утренней атаки РФ в четверг была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. "Тех объемов энергии, которые остались у украинских властей, я думаю, на потребление даже не хватит. Плюс, конечно, разрушение такой мощной станции приведет к тому, что многие предприятия просто не будут функционировать", - рассказал Килинкаров. Экс-депутат добавил, что власти будут пытаться "перебрасывать" энергию с других станций, чтобы частично компенсировать потерю Трипольской ТЭС. Он также допустил, что в стране будут вводиться веерные отключения, а также будет вестись экономия подачи воды, чтобы "максимально экономить энергию". По мнению эксперта, уничтожение Трипольской ТЭС в настоящее время не приведет к тому, что жители столичного региона резко покинут свои дома. При этом, по его словам, отмечается рост миграции из Харькова, и удар по ТЭС может привести к тому, что люди начнут массово покидать город. Ранее украинская компания "Центрэнерго" назвала четверг "черным днем" в своей истории, поскольку с уничтожением Трипольской ТЭС под Киевом она потеряла все свои вырабатывающие мощности.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240411/kadry-1939288278.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, центрэнерго, верховная рада украины, вооруженные силы украины