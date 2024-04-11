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Многие предприятия Украины встанут без Трипольской ТЭС, заявил эксперт - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939434650.html
Многие предприятия Украины встанут без Трипольской ТЭС, заявил эксперт
Многие предприятия Украины встанут без Трипольской ТЭС, заявил эксперт - РИА Новости, 11.04.2024
Многие предприятия Украины встанут без Трипольской ТЭС, заявил эксперт
Многие промышленные предприятия Украины остановят свою деятельность после уничтожения Трипольской ТЭС под Киевом, властям придется вводить веерные отключения... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:48
2024-04-11T18:48
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Многие промышленные предприятия Украины остановят свою деятельность после уничтожения Трипольской ТЭС под Киевом, властям придется вводить веерные отключения из-за дефицита энергии, сообщил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в результате утренней атаки РФ в четверг была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. "Тех объемов энергии, которые остались у украинских властей, я думаю, на потребление даже не хватит. Плюс, конечно, разрушение такой мощной станции приведет к тому, что многие предприятия просто не будут функционировать", - рассказал Килинкаров. Экс-депутат добавил, что власти будут пытаться "перебрасывать" энергию с других станций, чтобы частично компенсировать потерю Трипольской ТЭС. Он также допустил, что в стране будут вводиться веерные отключения, а также будет вестись экономия подачи воды, чтобы "максимально экономить энергию". По мнению эксперта, уничтожение Трипольской ТЭС в настоящее время не приведет к тому, что жители столичного региона резко покинут свои дома. При этом, по его словам, отмечается рост миграции из Харькова, и удар по ТЭС может привести к тому, что люди начнут массово покидать город. Ранее украинская компания "Центрэнерго" назвала четверг "черным днем" в своей истории, поскольку с уничтожением Трипольской ТЭС под Киевом она потеряла все свои вырабатывающие мощности.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20240411/kadry-1939288278.html
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в мире, украина, центрэнерго, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Центрэнерго, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Многие предприятия Украины встанут без Трипольской ТЭС, заявил эксперт

Экс-депутат Рады: многие предприятия Украины встанут без Трипольской ТЭС

© Фото из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Фото из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Многие промышленные предприятия Украины остановят свою деятельность после уничтожения Трипольской ТЭС под Киевом, властям придется вводить веерные отключения из-за дефицита энергии, сообщил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в результате утренней атаки РФ в четверг была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.
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"Тех объемов энергии, которые остались у украинских властей, я думаю, на потребление даже не хватит. Плюс, конечно, разрушение такой мощной станции приведет к тому, что многие предприятия просто не будут функционировать", - рассказал Килинкаров. Экс-депутат добавил, что власти будут пытаться "перебрасывать" энергию с других станций, чтобы частично компенсировать потерю Трипольской ТЭС. Он также допустил, что в стране будут вводиться веерные отключения, а также будет вестись экономия подачи воды, чтобы "максимально экономить энергию".
По мнению эксперта, уничтожение Трипольской ТЭС в настоящее время не приведет к тому, что жители столичного региона резко покинут свои дома. При этом, по его словам, отмечается рост миграции из Харькова, и удар по ТЭС может привести к тому, что люди начнут массово покидать город.
Ранее украинская компания "Центрэнерго" назвала четверг "черным днем" в своей истории, поскольку с уничтожением Трипольской ТЭС под Киевом она потеряла все свои вырабатывающие мощности.
Видео пожара на Трипольской ТЭС под Киевом
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Вчера, 11:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЦентрэнергоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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