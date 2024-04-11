https://ria.ru/20240411/ukraina-1939346670.html

ЕС выразил желание принять участие в конференции по Украине в Швейцарии

ЕС выразил желание принять участие в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 11.04.2024

ЕС выразил желание принять участие в конференции по Украине в Швейцарии

Евросоюз поддерживает проведение конференции по Украине в Швейцарии, рассчитывает принять в ней участие. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:49

2024-04-11T13:49

2024-04-11T13:49

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Евросоюз поддерживает проведение конференции по Украине в Швейцарии, рассчитывает принять в ней участие. "Мы приветствуем проведение этой конференции… Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. Она также пока не смогла пояснить, кто именно будет представлять ЕС на этой конференции. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, швейцария, евросоюз