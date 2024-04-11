https://ria.ru/20240411/ubiystvo-1939171298.html

"Не поверили в это". Кто стоит за исчезновением двух инженеров под Ростовом

"Не поверили в это". Кто стоит за исчезновением двух инженеров под Ростовом - РИА Новости, 11.04.2024

"Не поверили в это". Кто стоит за исчезновением двух инженеров под Ростовом

Следователи разбираются в громкой истории, случившейся на днях в Волгодонске. Там пропали главный инженер сельхозпредприятия "Верхоломов" Андрей Ликольд и его... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:04

происшествия

волгодонск

ростов

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Дарья Юдкина. Следователи разбираются в громкой истории, случившейся на днях в Волгодонске. Там пропали главный инженер сельхозпредприятия "Верхоломов" Андрей Ликольд и его помощник Юрий Московой. Нашли их довольно быстро, однако дело приняло неожиданный оборот и повергло в шок местных жителей.Не вернулись домойВторого апреля 41-летний главный инженер Андрей Ликольд и его 52-летний сотрудник Юрий Московой выехали с сельхозкооператива "Верхоломовский" в сторону Волгодонска на двух автомобилях.В тот вечер до дома ни один из них не добрался. Родственники обратились в полицию на следующий день. Пропавших объявили в розыск, их близкие связались с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт".Пока в окрестностях хутора вели поиски, в Волгодонске полицейские задержали местного жителя, личность которого не раскрывается. Его подозревали в ограблении, которое произошло 23 марта. При обыске у него обнаружили документы одного из пропавших.На допросе задержанный категорически отрицал свою причастность к делу, однако указал на местонахождение Ликольда и Москового: они в своих машинах, утопленных в реке.На указанное место срочно выдвинулась оперативная группа с водолазами. Четвертого апреля в нескольких километрах от хутора Верхоломов, в реке Сал, обнаружили два автомобиля.В багажнике "Мицубиси-Аутлендер", которым управлял Андрей, был его труп — руки и ноги связаны, перерезано горло и отрезаны уши. Вторая машина оказалась пустой, и поиски продолжились.Тело Юрия Москового всплыло на следующий день недалеко от места, где нашли затопленные машины.Первый подозреваемыйМатериалы передали сотрудникам отдела по особо важным делам СК России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.Экспертиза показала, что мужчины скончались от многочисленных ударов ножом. Однако точно установить место преступления по обнаруженным уликам не удалось. Следствие допускало, что к реке Юрия и Андрея привезли, а убийца был не один.Вскоре появились первые ориентировки на подозреваемых. По версии следствия, их было минимум двое. Личность одного из них удалось установить — Андрей Букоткин. Местные жители узнали в нем дебошира, о котором даже снимали видеорепортаж.В ноябре 2023-го Букоткин с другом ввязался в конфликт с другим волгодонцем, который перерос в драку. Журналистам он рассказал, что принимал участие в СВО."Был нормальный пацан"Однако подозреваемых, как выяснилось, было больше. Уже 7 апреля сотрудники СК по Ростовской области задержали четверых.По данным местных СМИ, помимо Букоткина, это жители Волгодонска Серик Бимуканов, его троюродный брат Ильяс Ашикенов и Андрей Коршунов.Следователи считают, что преступление совершили по "мотивам личной неприязни". Местные утверждают, что Бимуканов долго конфликтовал с Ликольдом: тот пытался купить у Серика дом, но требовал снизить цену. Владельцу же это не понравилось — он пригласил к себе Ликольда вместе с его деловым партнером Московым.Во время следственного эксперимента задержанные показали, как убивали жертв: избили и связали по дворе дома, а затем вывезли к реке. "Сюда ударил его, три раза. После чего он заорал, и я воткнул нож ему в плечо", — признался один из подозреваемых. Пленник пытался бежать. "Я догнал и толкнул его. Он покатился вниз. Я нанес четыре удара, один из которых — в ногу", — рассказал задержанный.Всех четверых отправили в СИЗО до июня. Громкое дело шокировало волгодонцев, так как многие лично знали арестованных. "Ильяс, ты же вроде нормальный пацан был, что же с тобой произошло?" — задался вопросом в соцсетях один из горожан.Как отмечают местные СМИ, у всех участников "банды Бимуканова", кроме Ильяса Ашикенова, были проблемы с законом. Если вину четверых докажут, каждому может грозить вплоть до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20240405/sk-1937990998.html

волгодонск

ростов

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происшествия, волгодонск, ростов, следственный комитет россии (ск рф), убийство