https://ria.ru/20240411/turtsiya-1939454301.html

Анкара не предлагала Москве и Киеву проект урегулирования, заявил источник

Анкара не предлагала Москве и Киеву проект урегулирования, заявил источник - РИА Новости, 11.04.2024

Анкара не предлагала Москве и Киеву проект урегулирования, заявил источник

Официальная Анкара не передавала и не навязывала Москве и Киеву какой-либо проект урегулирования на Украине, заявил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:41

2024-04-11T20:41

2024-04-11T20:44

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АНКАРА, 11 апр - РИА Новости. Официальная Анкара не передавала и не навязывала Москве и Киеву какой-либо проект урегулирования на Украине, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на "Новую газету Европы" (иноагент, признана нежелательной организацией в РФ) сообщили о том, что Турция якобы предложила России и Украине проект мирного договора, который основан на стамбульских договорённостях 2022 года. Проект, в частности, предусматривает замораживание конфликта по существующей линии фронта, обязательства провести в 2040 году референдумы на Украине и гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года."Каких-либо проектов, предложенных с нашей стороны, или навязываемых нами, нет. Турецкая сторона предлагает своё посредничество по урегулированию затронувшего весь регион конфликта, основываясь на взаимном уважении, доверии обеих сторон", - сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения о предложениях Анкары по урегулированию конфликта на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939272452.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анкара (провинция), киев, москва, россия, украина, турция