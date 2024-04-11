Рейтинг@Mail.ru
Анкара не предлагала Москве и Киеву проект урегулирования, заявил источник - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 11.04.2024 (обновлено: 20:44 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/turtsiya-1939454301.html
Анкара не предлагала Москве и Киеву проект урегулирования, заявил источник
Анкара не предлагала Москве и Киеву проект урегулирования, заявил источник - РИА Новости, 11.04.2024
Анкара не предлагала Москве и Киеву проект урегулирования, заявил источник
Официальная Анкара не передавала и не навязывала Москве и Киеву какой-либо проект урегулирования на Украине, заявил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:41
2024-04-11T20:44
в мире
анкара (провинция)
киев
москва
россия
украина
турция
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
АНКАРА, 11 апр - РИА Новости. Официальная Анкара не передавала и не навязывала Москве и Киеву какой-либо проект урегулирования на Украине, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на "Новую газету Европы" (иноагент, признана нежелательной организацией в РФ) сообщили о том, что Турция якобы предложила России и Украине проект мирного договора, который основан на стамбульских договорённостях 2022 года. Проект, в частности, предусматривает замораживание конфликта по существующей линии фронта, обязательства провести в 2040 году референдумы на Украине и гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года."Каких-либо проектов, предложенных с нашей стороны, или навязываемых нами, нет. Турецкая сторона предлагает своё посредничество по урегулированию затронувшего весь регион конфликта, основываясь на взаимном уважении, доверии обеих сторон", - сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения о предложениях Анкары по урегулированию конфликта на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939272452.html
анкара (провинция)
киев
москва
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара (провинция), киев, москва, россия, украина, турция
В мире, Анкара (провинция), Киев, Москва, Россия, Украина, Турция, Специальная военная операция на Украине
Анкара не предлагала Москве и Киеву проект урегулирования, заявил источник

Администрация Эрдогана: Турция не передавала РФ и Украине проект урегулирования

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 апр - РИА Новости. Официальная Анкара не передавала и не навязывала Москве и Киеву какой-либо проект урегулирования на Украине, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на "Новую газету Европы" (иноагент, признана нежелательной организацией в РФ) сообщили о том, что Турция якобы предложила России и Украине проект мирного договора, который основан на стамбульских договорённостях 2022 года. Проект, в частности, предусматривает замораживание конфликта по существующей линии фронта, обязательства провести в 2040 году референдумы на Украине и гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.
"Каких-либо проектов, предложенных с нашей стороны, или навязываемых нами, нет. Турецкая сторона предлагает своё посредничество по урегулированию затронувшего весь регион конфликта, основываясь на взаимном уважении, доверии обеих сторон", - сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения о предложениях Анкары по урегулированию конфликта на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Источник заявил о влиянии стамбульского процесса на переговоры по Украине
Вчера, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнкара (провинция)КиевМоскваРоссияУкраинаТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала