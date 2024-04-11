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В Киеве и почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.04.2024
В Киеве и почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также на всей территории Украины, за исключением Волынской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T04:21
2024-04-11T04:21
2024-04-11T04:28
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также на всей территории Украины, за исключением Волынской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно карте, сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 4.15 мск. В то же время тревога в Николаевской и Одесской областях продолжается уже более пяти часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, украина, в мире, вооруженные силы рф, волынская область
Киев, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Волынская область
В Киеве и почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога