https://ria.ru/20240411/trevoga-1939235823.html

В Киеве и почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.04.2024

В Киеве и почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также на всей территории Украины, за исключением Волынской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T04:21

2024-04-11T04:21

2024-04-11T04:28

киев

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

волынская область

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также на всей территории Украины, за исключением Волынской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно карте, сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 4.15 мск. В то же время тревога в Николаевской и Одесской областях продолжается уже более пяти часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240411/odessa-1939225811.html

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киев, украина, в мире, вооруженные силы рф, волынская область