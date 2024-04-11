https://ria.ru/20240411/tomsk-1939258801.html
Число подтопленных домов в селах под Томском выросло до 67
Число подтопленных домов в селах под Томском выросло до 67 - РИА Новости, 11.04.2024
Число подтопленных домов в селах под Томском выросло до 67
Количество подтопленных домов увеличилось в Томском районе Томской области, теперь в двух селах это 67 домов, из них эвакуированы 54 человека, сообщает глава... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:37
2024-04-11T09:37
2024-04-11T09:37
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 апр – РИА Новости. Количество подтопленных домов увеличилось в Томском районе Томской области, теперь в двух селах это 67 домов, из них эвакуированы 54 человека, сообщает глава района Вячеслав Черноус в своем Telegram-канале. Ранее в ГУМЧС по области сообщали, что на контроле главка находятся два перелива дорог в Томском районе и подтопление 22 жилых домов и 40 приусадебных участках в селе Вершинино. "Ночью произошел подъем воды в Томи. В зоне затопления на текущий момент оказались 67 домов в селе Вершинино и селе Батурино. 54 человека эвакуированы, из них двое детей", - сообщил Черноус. По данным главы района, вода перелилась через автодорогу Казанка – Батурино. На месте работают сотрудники ГИБДД, проезд закрыт. Также дежурят спасатели, в случае необходимости они смогут эвакуировать жителей. "Пункты временного размещения людей развернуты в школах в села Вершинино и поселка Синий Утес. Пока туда никто не обращался… Все службы готовы оказать жителям любую помощь. Действуем вместе со спасателями. Техника привлечена", - написал Черноус.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938854588.html
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происшествия, томский район, томская область, гибдд мвд рф, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Томский район, Томская область, ГИБДД МВД РФ, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Число подтопленных домов в селах под Томском выросло до 67
Губернатор: число подтопленных домов в селах под Томском выросло до 67