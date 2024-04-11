Постпред России поблагодарил страны ОБСЕ, соболезнующие из-за терактов
Лукашевич: Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль от терактов
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич . Архивное фото
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Россия признательна государствам-участникам ОБСЕ, разделяющим боль РФ от терактов и не накладывающим на эти проявления "политические фильтры", заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" был организован по инициативе России. На заседании Лукашевич представил государствам-участникам Организации информацию о террористическом акте.
"Признательны всем тем представителям государств-участников ОБСЕ, кто не просто разделяют боль российского народа от совершенных террористами бесчеловечных вылазок в Подмосковье и других регионах России, но и не стремятся накладывать какие-либо "политические фильтры" на всё, что связано с очевидными проявлениями терроризма", - сказал Лукашевич. По словам дипломата, терроризм – общая для всех угроза.
"Он не должен использоваться в качестве инструмента для сведения политических счётов. Этому явлению нет места в цивилизованном мире, а бороться с проявлениями терроризма нужно сообща. Убеждены, что в этом залог укрепления безопасности для будущих поколений на всём пространстве ОБСЕ", - тем включил постпред РФ при ОБСЕ.
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