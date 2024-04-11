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Постпред России поблагодарил страны ОБСЕ, соболезнующие из-за терактов - РИА Новости, 11.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:18 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/terakt-1939410462.html
Постпред России поблагодарил страны ОБСЕ, соболезнующие из-за терактов
Постпред России поблагодарил страны ОБСЕ, соболезнующие из-за терактов - РИА Новости, 11.04.2024
Постпред России поблагодарил страны ОБСЕ, соболезнующие из-за терактов
Россия признательна государствам-участникам ОБСЕ, разделяющим боль РФ от терактов и не накладывающим на эти проявления "политические фильтры", заявил постоянный РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:18
2024-04-11T17:18
теракт в "крокус сити холле"
россия
в мире
александр лукашевич
обсе
крокус сити холл
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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Россия признательна государствам-участникам ОБСЕ, разделяющим боль РФ от терактов и не накладывающим на эти проявления "политические фильтры", заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Как сообщалось ранее, постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" был организован по инициативе России. На заседании Лукашевич представил государствам-участникам Организации информацию о террористическом акте. "Признательны всем тем представителям государств-участников ОБСЕ, кто не просто разделяют боль российского народа от совершенных террористами бесчеловечных вылазок в Подмосковье и других регионах России, но и не стремятся накладывать какие-либо "политические фильтры" на всё, что связано с очевидными проявлениями терроризма", - сказал Лукашевич. По словам дипломата, терроризм – общая для всех угроза. "Он не должен использоваться в качестве инструмента для сведения политических счётов. Этому явлению нет места в цивилизованном мире, а бороться с проявлениями терроризма нужно сообща. Убеждены, что в этом залог укрепления безопасности для будущих поколений на всём пространстве ОБСЕ", - тем включил постпред РФ при ОБСЕ.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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россия, в мире, александр лукашевич, обсе, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, В мире, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Крокус Сити Холл
Постпред России поблагодарил страны ОБСЕ, соболезнующие из-за терактов

Лукашевич: Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль от терактов

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Россия признательна государствам-участникам ОБСЕ, разделяющим боль РФ от терактов и не накладывающим на эти проявления "политические фильтры", заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" был организован по инициативе России. На заседании Лукашевич представил государствам-участникам Организации информацию о террористическом акте.
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"Признательны всем тем представителям государств-участников ОБСЕ, кто не просто разделяют боль российского народа от совершенных террористами бесчеловечных вылазок в Подмосковье и других регионах России, но и не стремятся накладывать какие-либо "политические фильтры" на всё, что связано с очевидными проявлениями терроризма", - сказал Лукашевич. По словам дипломата, терроризм – общая для всех угроза.
"Он не должен использоваться в качестве инструмента для сведения политических счётов. Этому явлению нет места в цивилизованном мире, а бороться с проявлениями терроризма нужно сообща. Убеждены, что в этом залог укрепления безопасности для будущих поколений на всём пространстве ОБСЕ", - тем включил постпред РФ при ОБСЕ.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияВ миреАлександр ЛукашевичОБСЕКрокус Сити Холл
 
 
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