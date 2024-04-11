https://ria.ru/20240411/terakt-1939410462.html

Постпред России поблагодарил страны ОБСЕ, соболезнующие из-за терактов

Постпред России поблагодарил страны ОБСЕ, соболезнующие из-за терактов - РИА Новости, 11.04.2024

Постпред России поблагодарил страны ОБСЕ, соболезнующие из-за терактов

Россия признательна государствам-участникам ОБСЕ, разделяющим боль РФ от терактов и не накладывающим на эти проявления "политические фильтры", заявил постоянный РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:18

2024-04-11T17:18

2024-04-11T17:18

теракт в "крокус сити холле"

россия

в мире

александр лукашевич

обсе

крокус сити холл

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Россия признательна государствам-участникам ОБСЕ, разделяющим боль РФ от терактов и не накладывающим на эти проявления "политические фильтры", заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Как сообщалось ранее, постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" был организован по инициативе России. На заседании Лукашевич представил государствам-участникам Организации информацию о террористическом акте. "Признательны всем тем представителям государств-участников ОБСЕ, кто не просто разделяют боль российского народа от совершенных террористами бесчеловечных вылазок в Подмосковье и других регионах России, но и не стремятся накладывать какие-либо "политические фильтры" на всё, что связано с очевидными проявлениями терроризма", - сказал Лукашевич. По словам дипломата, терроризм – общая для всех угроза. "Он не должен использоваться в качестве инструмента для сведения политических счётов. Этому явлению нет места в цивилизованном мире, а бороться с проявлениями терроризма нужно сообща. Убеждены, что в этом залог укрепления безопасности для будущих поколений на всём пространстве ОБСЕ", - тем включил постпред РФ при ОБСЕ.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, александр лукашевич, обсе, крокус сити холл