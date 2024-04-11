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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.04.2024
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13:05 11.04.2024 (обновлено: 13:09 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/svo-1939330739.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:05
2024-04-11T13:09
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм буксируемую гаубицу "Гиацинт-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм буксируемая гаубица "Гиацинт-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм буксируемую гаубицу "Гиацинт-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм буксируемая гаубица "Гиацинт-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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