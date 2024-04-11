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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:05

2024-04-11T13:05

2024-04-11T13:09

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм буксируемую гаубицу "Гиацинт-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм буксируемая гаубица "Гиацинт-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, запорожская область