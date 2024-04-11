https://ria.ru/20240411/sudostroenie-1939474969.html

Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения

Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения - РИА Новости, 11.04.2024

Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения

Путин поручил до 15 июня представить предложения по долгосрочному финансированию поставок гражданских судов, соответствующий перечень поручений опубликован на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:40

2024-04-11T23:40

2024-04-11T23:40

экономика

михаил мишустин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Путин поручил до 15 июня представить предложения по долгосрочному финансированию поставок гражданских судов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения по созданию инструментов долгосрочного финансирования поставок гражданских судов, обеспечивающих их доступность для потребителей, рассмотрев при необходимости вопросы об увеличении субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым на приобретение судов, и о расширении применения механизма судового утилизационного гранта и программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, производимых в Российской Федерации, с использованием средств Фонда национального благосостояния", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240118/suda-1922067071.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, владимир путин, россия