Рейтинг@Mail.ru
Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/sudostroenie-1939474969.html
Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения
Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения - РИА Новости, 11.04.2024
Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения
Путин поручил до 15 июня представить предложения по долгосрочному финансированию поставок гражданских судов, соответствующий перечень поручений опубликован на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:40
2024-04-11T23:40
экономика
михаил мишустин
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Путин поручил до 15 июня представить предложения по долгосрочному финансированию поставок гражданских судов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения по созданию инструментов долгосрочного финансирования поставок гражданских судов, обеспечивающих их доступность для потребителей, рассмотрев при необходимости вопросы об увеличении субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым на приобретение судов, и о расширении применения механизма судового утилизационного гранта и программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, производимых в Российской Федерации, с использованием средств Фонда национального благосостояния", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240118/suda-1922067071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, владимир путин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия
Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения

Путин до 15 июня ждет предложения по финансированию поставок гражданских судов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Путин поручил до 15 июня представить предложения по долгосрочному финансированию поставок гражданских судов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения по созданию инструментов долгосрочного финансирования поставок гражданских судов, обеспечивающих их доступность для потребителей, рассмотрев при необходимости вопросы об увеличении субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым на приобретение судов, и о расширении применения механизма судового утилизационного гранта и программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, производимых в Российской Федерации, с использованием средств Фонда национального благосостояния", - говорится в поручении.
Доклад необходимо представить до 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на пленарной сессии Промышленный суверенитет- основы экономики будущего - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях
18 января, 13:10
 
ЭкономикаМихаил МишустинВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала