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Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения
Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения - РИА Новости, 11.04.2024
Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения
Путин поручил до 15 июня представить предложения по долгосрочному финансированию поставок гражданских судов, соответствующий перечень поручений опубликован на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:40
2024-04-11T23:40
2024-04-11T23:40
экономика
михаил мишустин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Путин поручил до 15 июня представить предложения по долгосрочному финансированию поставок гражданских судов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения по созданию инструментов долгосрочного финансирования поставок гражданских судов, обеспечивающих их доступность для потребителей, рассмотрев при необходимости вопросы об увеличении субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым на приобретение судов, и о расширении применения механизма судового утилизационного гранта и программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, производимых в Российской Федерации, с использованием средств Фонда национального благосостояния", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240118/suda-1922067071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, владимир путин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия
Путин ждет от Мишустина идеи по развитию гражданского судостроения
Путин до 15 июня ждет предложения по финансированию поставок гражданских судов