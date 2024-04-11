https://ria.ru/20240411/su-34-1939237145.html
Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:13
2024-04-11T05:13
2024-04-11T05:13
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, авиаудар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС РФ, ежедневно выполняя задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34, Специальная военная операция на Украине
Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении