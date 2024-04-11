https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939394866.html
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе - РИА Новости, 11.04.2024
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты производства США Bradley дроном-камикадзе на авдеевском направлении. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:07
2024-04-11T16:07
2024-04-11T16:16
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты производства США Bradley дроном-камикадзе на авдеевском направлении. "Российские военнослужащие - операторы БпЛА группировки войск "Центр" выявили выдвижение украинских боевиков на БМП Bradley на авдеевском направлении. После установления цели американская БМП, стоящая на вооружении украинских националистов, была уничтожена точным ударом БпЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley на Авдеевском направлении