https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939394866.html

Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе

Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе - РИА Новости, 11.04.2024

Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты производства США Bradley дроном-камикадзе на авдеевском направлении. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:07

2024-04-11T16:07

2024-04-11T16:16

специальная военная операция на украине

россия

сша

безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты производства США Bradley дроном-камикадзе на авдеевском направлении. "Российские военнослужащие - операторы БпЛА группировки войск "Центр" выявили выдвижение украинских боевиков на БМП Bradley на авдеевском направлении. После установления цели американская БМП, стоящая на вооружении украинских националистов, была уничтожена точным ударом БпЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, безопасность