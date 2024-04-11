Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 11.04.2024 (обновлено: 16:16 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939394866.html
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе - РИА Новости, 11.04.2024
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты производства США Bradley дроном-камикадзе на авдеевском направлении. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:07
2024-04-11T16:16
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939394745_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_429210360d671b792a33a4094b83b8e1.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты производства США Bradley дроном-камикадзе на авдеевском направлении. "Российские военнослужащие - операторы БпЛА группировки войск "Центр" выявили выдвижение украинских боевиков на БМП Bradley на авдеевском направлении. После установления цели американская БМП, стоящая на вооружении украинских националистов, была уничтожена точным ударом БпЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939394745_241:0:932:518_1920x0_80_0_0_fd2f2e29586d6002ba4b395fad2f00f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley дроном-камикадзе

Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley на Авдеевском направлении

© Минобороны РФКадр видео уничтожения БМП Bradley на авдеевском направлении
Кадр видео уничтожения БМП Bradley на авдеевском направлении
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты производства США Bradley дроном-камикадзе на авдеевском направлении.
"Российские военнослужащие - операторы БпЛА группировки войск "Центр" выявили выдвижение украинских боевиков на БМП Bradley на авдеевском направлении. После установления цели американская БМП, стоящая на вооружении украинских националистов, была уничтожена точным ударом БпЛА", - говорится в сообщении.
Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Сподарюшино - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ
12 марта, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала