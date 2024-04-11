Рейтинг@Mail.ru
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 11.04.2024 (обновлено: 13:29 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939333738.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 105... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:16
2024-04-11T13:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
донецкая народная республика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937293519_0:144:3135:1907_1920x0_80_0_0_3e492d10b0c177b4e6a7c1d02eb1445a.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 105 военнослужащих, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/rossiya-1939149606.html
россия
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937293519_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_b3c565fdf1b945662d1f23cf2f2723ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, США
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 105 военных на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 105 военнослужащих, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Они не остановятся". В Великобритании неожиданно высказались о России
Вчера, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала