https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939333738.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.04.2024

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 105... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:16

2024-04-11T13:16

2024-04-11T13:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 105 военнослужащих, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240410/rossiya-1939149606.html

россия

донецкая народная республика

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, сша