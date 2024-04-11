https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939333738.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 105... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:16
2024-04-11T13:16
2024-04-11T13:29
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВС РФ за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 105 военнослужащих, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/rossiya-1939149606.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, США
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 105 военных на Южнодонецком направлении