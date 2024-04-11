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Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 11.04.2024 (обновлено: 16:43 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939332359.html
Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК
Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК - РИА Новости, 11.04.2024
Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК
Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:11
2024-04-11T16:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны."Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.Российские военные нарушили работу украинских оборонных предприятий, сорвали переброску резервистов в районы боевых действий, затруднили снабжение войск горючим.Ночной удар стал ответом на попытки Украины атаковать нефтегазовые и топливно-энергетические объекты на территории России.
https://ria.ru/20240411/tes-1939301239.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетики Украины в ответ на атаки на НПЗ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.
Российские военные нарушили работу украинских оборонных предприятий, сорвали переброску резервистов в районы боевых действий, затруднили снабжение войск горючим.
Ночной удар стал ответом на попытки Украины атаковать нефтегазовые и топливно-энергетические объекты на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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