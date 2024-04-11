https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939332359.html

Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК

Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК - РИА Новости, 11.04.2024

Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:11

2024-04-11T13:11

2024-04-11T16:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны."Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.Российские военные нарушили работу украинских оборонных предприятий, сорвали переброску резервистов в районы боевых действий, затруднили снабжение войск горючим.Ночной удар стал ответом на попытки Украины атаковать нефтегазовые и топливно-энергетические объекты на территории России.

https://ria.ru/20240411/tes-1939301239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины