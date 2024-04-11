https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939332359.html
Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК
Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК - РИА Новости, 11.04.2024
Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК
Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:11
2024-04-11T13:11
2024-04-11T16:43
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны."Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.Российские военные нарушили работу украинских оборонных предприятий, сорвали переброску резервистов в районы боевых действий, затруднили снабжение войск горючим.Ночной удар стал ответом на попытки Украины атаковать нефтегазовые и топливно-энергетические объекты на территории России.
https://ria.ru/20240411/tes-1939301239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК
Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетики Украины в ответ на атаки на НПЗ