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Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 11.04.2024 (обновлено: 13:25 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939328195.html
Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ
Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024
Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ
Операция ВСУ под патронажем Британии на Тендровской косе носила пропагандистский характер и не могла повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:58
2024-04-11T13:25
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Операция ВСУ под патронажем Британии на Тендровской косе носила пропагандистский характер и не могла повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, заявил анонимный сотрудник ФСБ на обнародованном видео Службы."Задача, поставленная британскими кураторами перед украинским спецназом, - захват маяка - носила в значительной степени пропагандистский характер и даже в случае ее выполнения не повлияла бы на ситуацию на линии боевого соприкосновения, а также не оправдывала затраченных ВСУ сил и средств", - сказал сотрудник ФСБ.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область
Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ

ФСБ: операция ВСУ на Тендровской косе не повлияла бы на ситуацию на поле боя

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России пресекла спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу
ФСБ России пресекла спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ России пресекла спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Операция ВСУ под патронажем Британии на Тендровской косе носила пропагандистский характер и не могла повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, заявил анонимный сотрудник ФСБ на обнародованном видео Службы.
"Задача, поставленная британскими кураторами перед украинским спецназом, - захват маяка - носила в значительной степени пропагандистский характер и даже в случае ее выполнения не повлияла бы на ситуацию на линии боевого соприкосновения, а также не оправдывала затраченных ВСУ сил и средств", - сказал сотрудник ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьХерсонская область
 
 
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