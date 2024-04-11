https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939328195.html
Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ
Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024
Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ
Операция ВСУ под патронажем Британии на Тендровской косе носила пропагандистский характер и не могла повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:58
2024-04-11T12:58
2024-04-11T13:25
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Операция ВСУ под патронажем Британии на Тендровской косе носила пропагандистский характер и не могла повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, заявил анонимный сотрудник ФСБ на обнародованном видео Службы."Задача, поставленная британскими кураторами перед украинским спецназом, - захват маяка - носила в значительной степени пропагандистский характер и даже в случае ее выполнения не повлияла бы на ситуацию на линии боевого соприкосновения, а также не оправдывала затраченных ВСУ сил и средств", - сказал сотрудник ФСБ.
https://ria.ru/20240411/plennyy-1939325936.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область
Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ
ФСБ: операция ВСУ на Тендровской косе не повлияла бы на ситуацию на поле боя