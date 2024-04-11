https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939328195.html

Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ

Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024

Операция ВСУ на Тендровской косе задумана как пропаганда, заявили в ФСБ

Операция ВСУ под патронажем Британии на Тендровской косе носила пропагандистский характер и не могла повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:58

2024-04-11T12:58

2024-04-11T13:25

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Операция ВСУ под патронажем Британии на Тендровской косе носила пропагандистский характер и не могла повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, заявил анонимный сотрудник ФСБ на обнародованном видео Службы."Задача, поставленная британскими кураторами перед украинским спецназом, - захват маяка - носила в значительной степени пропагандистский характер и даже в случае ее выполнения не повлияла бы на ситуацию на линии боевого соприкосновения, а также не оправдывала затраченных ВСУ сил и средств", - сказал сотрудник ФСБ.

https://ria.ru/20240411/plennyy-1939325936.html

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область