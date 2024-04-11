https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939301814.html

При попытке высадиться на Тендровскую косу уничтожен десант ВСУ

При попытке высадиться на Тендровскую косу уничтожен десант ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024

При попытке высадиться на Тендровскую косу уничтожен десант ВСУ

Российские силовики пресекли высадку украинского десанта, подготовленного в Великобритании, на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили в Центре... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:06

2024-04-11T12:06

2024-04-11T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

великобритания

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские силовики пресекли высадку украинского десанта, подготовленного в Великобритании, на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов", — говорится в релизе.Высадку диверсантов разработали спецслужбы Великобритании. ФСБ провела операцию против украинского спецназа совместно с силами Минобороны. В бою десант уничтожили. В плен взяли старшего солдата 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ Горина Евгения Борисовича, родившегося 18 мая 1985 года. Работу этого центра курирует подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). "Военнопленный предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)", — отметили в ФСБ.Горин засвидетельствовал, что британские спецподразделения напрямую вовлечены в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подтвердил подготовку непосредственных исполнителей на территории Великобритании.ФСБ опубликовала видеозапись признания Горина, на котором он назвал имена британских инструкторов."Отучившись в Великобритании, мы <...> вернулись на территорию Украины. Мы поехали на полигон 142-го учебного центра Сил специальных операций для прохождения более углубленной подготовки. Бердический район, Житомирская область", — сообщил пленный.Он уточнил, что подготовка на полигоне продолжалась с декабря 2022 года по январь 2023-го. Она проходила по разным направлениям под полным контролем сотрудников спецслужб Великобритании.Кроме того, пленный рассказал, что британцы готовили украинских военных к диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море, где планировали захватить средства сопровождения российских беспилотников. При штурме платформы украинские диверсанты не нашли интересующего британцев оборудования и подорвали станцию связи.Как заявил анонимный сотрудник ФСБ, британские спецслужбы не занимаются глубоким планированием операций, которые должен проводить украинский спецназ."Используя Украину в качестве полигона, а ее военнослужащих как расходный материал для испытания и совершенствования новых разработок видов вооружения и тактики их применения, британские спецслужбы не утруждают себя планированием глубоко продуманных террористических акций и детально отработанных операций. Тем более не заботятся о сохранности личного состава украинских спецподразделений, о чем наглядно свидетельствуют показания задержанного военнослужащего 73-го морского центра ССО ВСУ", — сказал оперативник.При этом Лондон активно поставляет в украинские спецподразделения средства разведки, новые виды взрывчатки, в том числе экспериментальные образцы. Это делается, чтобы протестировать в реальных условиях тактику и способы их применения.

https://ria.ru/20240402/bomby-1937241160.html

https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516304.html

https://ria.ru/20240311/avto-1932320300.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взятый в плен украинский солдат Горин, принимавший участие в высадке на Тендровской косе. Кадры ФСБ РФ Кадры с взятым в плен украинским солдатом Гориным, принимавшим участие в попытке высадки на Тендровской косе, публикует ФСБ. В своих показаниях он подтвердил, что проходил подготовку на базе в Британии. 2024-04-11T12:06 true PT2M49S

Попавший в плен украинец Горин о подготовке британскими спецслужбами операции по высадке на Тендровской косе Попавший в плен украинец Горин рассказал, что на брифингах во время подготовки операции по высадке на Тендровской косе британские спецслужбы могли предоставить неактуальную информацию. Украинцам рассказали, что российские солдаты находятся в районе четвертого-пятого здания на самой косе, там и ожидался огневой контакт. По факту же стрелять по украинскому отряду начали уже на подходе к берегу. Горин говорит, что их "непрофессионально отправили на убой", целей никаких достигнуто не было, а личный состав практически полностью погиб. 2024-04-11T12:06 true PT1M46S

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Дарья Буймова

безопасность, россия, великобритания, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)