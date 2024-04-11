https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939270574.html

Подполье сообщило об ударе в Михайло-Ларино

Подполье сообщило об ударе в Михайло-Ларино - РИА Новости, 11.04.2024

Подполье сообщило об ударе в Михайло-Ларино

Удар зафиксирован в Михайло-Ларино в Николаевской области Украины, два района остались без света, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:24

2024-04-11T10:24

2024-04-11T10:25

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

украина

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован в Михайло-Ларино в Николаевской области Украины, два района остались без света, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "По другим сообщениям, был повтор в Михайло-Ларино, где вчера погасили распределительную станцию и Баштанский со Снигиревским районами остались без света. Работа ПВО в основном фиксировалась в районе Кульбакино и НАРП", - отметил он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

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николаевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность