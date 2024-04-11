https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939270574.html
Подполье сообщило об ударе в Михайло-Ларино
Подполье сообщило об ударе в Михайло-Ларино - РИА Новости, 11.04.2024
Подполье сообщило об ударе в Михайло-Ларино
Удар зафиксирован в Михайло-Ларино в Николаевской области Украины, два района остались без света, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:24
2024-04-11T10:24
2024-04-11T10:25
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
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сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован в Михайло-Ларино в Николаевской области Украины, два района остались без света, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "По другим сообщениям, был повтор в Михайло-Ларино, где вчера погасили распределительную станцию и Баштанский со Снигиревским районами остались без света. Работа ПВО в основном фиксировалась в районе Кульбакино и НАРП", - отметил он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html
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РИА Новости
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россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе в Михайло-Ларино
Подполье: удар зафиксировали в Михайло-Ларино, два района остались без света