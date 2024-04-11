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В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:33
2024-04-11T06:33
2024-04-11T06:34
специальная военная операция на украине
ивано-франковская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории Украины.
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ивано-франковская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковская область, В мире, Украина
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Ивано-Франковской области прогремел ряд взрывов