https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939241413.html

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:33

2024-04-11T06:33

2024-04-11T06:34

специальная военная операция на украине

ивано-франковская область

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_157:121:1226:722_1920x0_80_0_0_90c935f5bba078518068a5c200c8c7f3.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории Украины.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939239798.html

ивано-франковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивано-франковская область, в мире, украина