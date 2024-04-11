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Во Львовской области и городе Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
Во Львовской области и городе Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
Во Львовской области и городе Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:11
2024-04-11T06:11
2024-04-11T06:16
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги."Ровно, Львовская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Воздушная тревога звучит на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939239798.html
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В мире, Львовская область, Ровно, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
Во Львовской области и городе Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
СМИ: в Ровно и во Львовской области прогремели взрывы