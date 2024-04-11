https://ria.ru/20240411/spasateli-1939323977.html

В Москве спасатели пытаются вынести из квартиры 400-килограммового мужчину

В Москве спасатели пытаются вынести из квартиры 400-килограммового мужчину - РИА Новости, 11.04.2024

В Москве спасатели пытаются вынести из квартиры 400-килограммового мужчину

Столичные спасатели пытаются вынести из квартиры в центре Москвы мужчину весом около 400 килограммов для доставки в больницу после жалоб на состояние здоровья,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:50

2024-04-11T12:50

2024-04-11T17:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичные спасатели пытаются вынести из квартиры в центре Москвы мужчину весом около 400 килограммов для доставки в больницу после жалоб на состояние здоровья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Вызвавшего скорую помощь мужчину весом около 400 килограммов пытаются вынести из квартиры спасатели в доме номер 18 на Малой Калитниковской улице", - сказал собеседник агентства. По его словам, у спасателей есть необходимое снаряжение для эвакуации мужчины при помощи установленных пожарных лестниц.

https://ria.ru/20240219/evakuatsiya-1928349563.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва