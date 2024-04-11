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В Москве спасатели пытаются вынести из квартиры 400-килограммового мужчину - РИА Новости, 11.04.2024
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12:50 11.04.2024 (обновлено: 17:27 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/spasateli-1939323977.html
В Москве спасатели пытаются вынести из квартиры 400-килограммового мужчину
В Москве спасатели пытаются вынести из квартиры 400-килограммового мужчину - РИА Новости, 11.04.2024
В Москве спасатели пытаются вынести из квартиры 400-килограммового мужчину
Столичные спасатели пытаются вынести из квартиры в центре Москвы мужчину весом около 400 килограммов для доставки в больницу после жалоб на состояние здоровья,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:50
2024-04-11T17:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичные спасатели пытаются вынести из квартиры в центре Москвы мужчину весом около 400 килограммов для доставки в больницу после жалоб на состояние здоровья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Вызвавшего скорую помощь мужчину весом около 400 килограммов пытаются вынести из квартиры спасатели в доме номер 18 на Малой Калитниковской улице", - сказал собеседник агентства. По его словам, у спасателей есть необходимое снаряжение для эвакуации мужчины при помощи установленных пожарных лестниц.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве спасатели пытаются вынести из квартиры 400-килограммового мужчину

В Москве спасатели пытаются вынести из квартиры мужчину весом 400 килограммов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпасатели выносят мужчину весом около 400 килограммов из квартиры в доме на Малой Калитниковской улице в Москве
Спасатели выносят мужчину весом около 400 килограммов из квартиры в доме на Малой Калитниковской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Спасатели выносят мужчину весом около 400 килограммов из квартиры в доме на Малой Калитниковской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичные спасатели пытаются вынести из квартиры в центре Москвы мужчину весом около 400 килограммов для доставки в больницу после жалоб на состояние здоровья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вызвавшего скорую помощь мужчину весом около 400 килограммов пытаются вынести из квартиры спасатели в доме номер 18 на Малой Калитниковской улице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у спасателей есть необходимое снаряжение для эвакуации мужчины при помощи установленных пожарных лестниц.
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