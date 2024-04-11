https://ria.ru/20240411/spamery-1939281939.html

Эксперт: спамеры в России активизировались в День смеха

Эксперт: спамеры в России активизировались в День смеха - РИА Новости, 11.04.2024

Эксперт: спамеры в России активизировались в День смеха

Самым "спамерским" днем с начала года стал День смеха - понедельник, 1 апреля, при этом обычно чаще всего такие звонки поступают во вторник, рассказал РИА... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:33

2024-04-11T11:33

2024-04-11T11:33

россия

вымпелком

мобильная связь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_0:152:3220:1963_1920x0_80_0_0_495714c893e85693a169fe5e6e820a1d.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Самым "спамерским" днем с начала года стал День смеха - понедельник, 1 апреля, при этом обычно чаще всего такие звонки поступают во вторник, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов."Самым "спамерским" днем с начала года оказался понедельник, 1 апреля. В среднем самый активный день для спам-обзвонов, по нашей статистике, это вторник", - сообщил Алферов.По его словам, высокая активность по вторникам может быть связана с тем, что спамеры рассчитывают договориться с потенциальным клиентом и до конца недели реализовать эту договоренность в конкретную услугу. Начиная со среды, активность спамеров падает по мере приближения выходных.Он также объяснил, что спам-звонки имеют очень низкую активность в выходные и праздничные дни, что, скорее всего, связано с тем, что абоненты не ожидают рабочих звонков и игнорируют все незнакомые номера, часто откладывая телефон. В рабочие дни активность спамеров также не является равномерной: "Понедельник, очевидно, перегружен работой, в этот день, как правило, некогда отвлекаться на звонки спамеров".В компании отметили, что самая долгая мошенническая атака с начала 2024 года была в феврале: спамер пытался дозвониться до клиента более трех тысяч раз на протяжении 13 минут.По подсчетам аналитиков, оператор с начала года заблокировал более 23,2 миллиона мошеннических и более 33,8 миллиона спам-звонков и защитил почти семь миллионов своих абонентов от влияния телефонных злоумышленников. В среднем абонентам оператора поступало четыре спам-звонка ежемесячно.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, мобильная связь