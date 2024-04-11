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Власти США запросили у соцсети Х данные по нарушениям в Бразилии - РИА Новости, 11.04.2024
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08:59 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/sotsset-1939252110.html
Власти США запросили у соцсети Х данные по нарушениям в Бразилии
Власти США запросили у соцсети Х данные по нарушениям в Бразилии - РИА Новости, 11.04.2024
Власти США запросили у соцсети Х данные по нарушениям в Бразилии
Владелец соцсети Х американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть получила от палаты представителей США запрос на предоставление данных по... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:59
2024-04-11T08:59
в мире
технологии
бразилия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владелец соцсети Х американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть получила от палаты представителей США запрос на предоставление данных по нелегальным действиям в Бразилии, которые исчисляются сотнями, на фоне конфликта с бразильскими властями по вопросу цензуры в интернете. Ранее Маск заявил, что на фоне конфликта с властями Бразилии по вопросам цензуры и дезинформации в интернете его бразильским сотрудникам грозят арестами. "Х только что получила запрос от палаты представителей США относительно действий, предпринятых в Бразилии, которые нарушают бразильское законодательство. Их были сотни, если не тысячи. Это становится пикантным", - написал Маск в соцсети Х. Ранее Маск предлагал уйти в отставку судье верховного суда Бразилии Александру ди Мораешу из-за якобы последовательного нарушения собственной конституции, пообещав опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. Суд в Бразилии постановил начать расследование в отношении Маска после обвинений в адрес судьи. Правительство Бразилии ведет активную борьбу с распространением фейков в социальных сетях. На рассмотрении парламента с прошлого года находится законопроект о борьбе с распространением лживых новостей, который предусматривает введение уголовной ответственности за публикацию дезинформации с помощью ботов. Он обязует компании, предоставляющие цифровые услуги, иметь физического представителя в стране, вводит для них ответственность за продвижение фейков, созданных третьими лицами, требует введения прозрачных правил модерации контента, вводит для поисковиков плату за использование журналистских материалов. В поддержку принятия законопроекта активно выступают традиционные бразильские СМИ, их оппонентами являются интернет-компании, отрицающие наличие собственных интересов.
https://ria.ru/20240409/mask-1938850769.html
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в мире, технологии, бразилия, сша, илон маск
В мире, Технологии, Бразилия, США, Илон Маск
Власти США запросили у соцсети Х данные по нарушениям в Бразилии

Маск: США запросили у соцсети Х данные по нелегальным действиям в Бразилии

© AP Photo / David GoldmanМужчина поправляет американский флаг
Мужчина поправляет американский флаг - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / David Goldman
Мужчина поправляет американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владелец соцсети Х американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть получила от палаты представителей США запрос на предоставление данных по нелегальным действиям в Бразилии, которые исчисляются сотнями, на фоне конфликта с бразильскими властями по вопросу цензуры в интернете.
Ранее Маск заявил, что на фоне конфликта с властями Бразилии по вопросам цензуры и дезинформации в интернете его бразильским сотрудникам грозят арестами.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Маск заявил, что бразильским сотрудникам соцсети Х грозят арестами
9 апреля, 15:04
"Х только что получила запрос от палаты представителей США относительно действий, предпринятых в Бразилии, которые нарушают бразильское законодательство. Их были сотни, если не тысячи. Это становится пикантным", - написал Маск в соцсети Х.
Ранее Маск предлагал уйти в отставку судье верховного суда Бразилии Александру ди Мораешу из-за якобы последовательного нарушения собственной конституции, пообещав опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. Суд в Бразилии постановил начать расследование в отношении Маска после обвинений в адрес судьи.
Правительство Бразилии ведет активную борьбу с распространением фейков в социальных сетях. На рассмотрении парламента с прошлого года находится законопроект о борьбе с распространением лживых новостей, который предусматривает введение уголовной ответственности за публикацию дезинформации с помощью ботов. Он обязует компании, предоставляющие цифровые услуги, иметь физического представителя в стране, вводит для них ответственность за продвижение фейков, созданных третьими лицами, требует введения прозрачных правил модерации контента, вводит для поисковиков плату за использование журналистских материалов. В поддержку принятия законопроекта активно выступают традиционные бразильские СМИ, их оппонентами являются интернет-компании, отрицающие наличие собственных интересов.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В США подали иск против Илона Маска из-за клеветы в соцсети Х
3 октября 2023, 13:51
 
В миреТехнологииБразилияСШАИлон Маск
 
 
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