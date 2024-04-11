https://ria.ru/20240411/soglashenie-1939415264.html
Белоруссия 15 апреля подпишет соглашение с РФ о признании цифровой подписи
Белоруссия 15 апреля подпишет соглашение с РФ о признании цифровой подписи - РИА Новости, 11.04.2024
Белоруссия 15 апреля подпишет соглашение с РФ о признании цифровой подписи
Белоруссия и Россия 15 апреля подпишут соглашение о порядке признания электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии, сообщил в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:27
2024-04-11T17:27
2024-04-11T17:27
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия 15 апреля подпишут соглашение о порядке признания электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии, сообщил в четверг первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач. "Буквально 15 апреля ожидается подписание данного соглашения", - приводит его слова агентство Белта. Первый заместитель министра добавил, что после этого потребуется решить еще ряд вопросов, в том числе приобретение оборудования, пилотные проекты, тестирование. "Но тем не менее считаю, что это очень важный шаг, который позволит нам использовать наши национальные электронные цифровые подписи как квалифицированные подписи в России. Это открывает новые возможности для бизнеса", - подчеркнул он. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения с РФ о порядке признания цифровой подписи в электронном документе при трансграничном взаимодействии. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство связи и информатизации. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в феврале говорил, что Минск и Москва в текущем году могут запустить механизм взаимного признания электронной цифровой подписи.
https://ria.ru/20240402/matvienko-1937269451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия 15 апреля подпишут соглашение о порядке признания электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии, сообщил в четверг первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач.
"Буквально 15 апреля ожидается подписание данного соглашения", - приводит его слова агентство Белта.
Первый заместитель министра добавил, что после этого потребуется решить еще ряд вопросов, в том числе приобретение оборудования, пилотные проекты, тестирование.
"Но тем не менее считаю, что это очень важный шаг, который позволит нам использовать наши национальные электронные цифровые подписи как квалифицированные подписи в России. Это открывает новые возможности для бизнеса", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ранее одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения с РФ о порядке признания цифровой подписи в электронном документе при трансграничном взаимодействии. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство связи и информатизации. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в феврале говорил, что Минск
и Москва
в текущем году могут запустить механизм взаимного признания электронной цифровой подписи.