https://ria.ru/20240411/soglashenie-1939415264.html

Белоруссия 15 апреля подпишет соглашение с РФ о признании цифровой подписи

Белоруссия 15 апреля подпишет соглашение с РФ о признании цифровой подписи - РИА Новости, 11.04.2024

Белоруссия 15 апреля подпишет соглашение с РФ о признании цифровой подписи

Белоруссия и Россия 15 апреля подпишут соглашение о порядке признания электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии, сообщил в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:27

2024-04-11T17:27

2024-04-11T17:27

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939414282_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_fe7f78bd56c4a2c53a363925261cdefc.jpg

МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия 15 апреля подпишут соглашение о порядке признания электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии, сообщил в четверг первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач. "Буквально 15 апреля ожидается подписание данного соглашения", - приводит его слова агентство Белта. Первый заместитель министра добавил, что после этого потребуется решить еще ряд вопросов, в том числе приобретение оборудования, пилотные проекты, тестирование. "Но тем не менее считаю, что это очень важный шаг, который позволит нам использовать наши национальные электронные цифровые подписи как квалифицированные подписи в России. Это открывает новые возможности для бизнеса", - подчеркнул он. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения с РФ о порядке признания цифровой подписи в электронном документе при трансграничном взаимодействии. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство связи и информатизации. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в феврале говорил, что Минск и Москва в текущем году могут запустить механизм взаимного признания электронной цифровой подписи.

https://ria.ru/20240402/matvienko-1937269451.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко