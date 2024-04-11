https://ria.ru/20240411/snimok-1939424337.html

"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье

"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье - РИА Новости, 11.04.2024

"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье

Фотография последствий наводнения в Оренбургской области, сделанная космонавтом Олегом Кононенко на борту Международной космической станции, опубликована в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:58

2024-04-11T17:58

2024-04-11T17:58

оренбургская область

орск

урал

олег кононенко

роскосмос

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Фотография последствий наводнения в Оренбургской области, сделанная космонавтом Олегом Кононенко на борту Международной космической станции, опубликована в Telegram-канале "Роскосмоса". "Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения", - говорится в сообщении. Кононенко прибыл на МКС 15 сентября 2023 года и, как ожидается, проведет на станции свыше года, что позволит ему стать первым в истории человеком, пробывшим на орбите более 1000 суток. В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20230925/navodnenie-1898481685.html

оренбургская область

орск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, орск, урал, олег кононенко, роскосмос, наводнения в россии — 2024