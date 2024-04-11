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"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье
"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье - РИА Новости, 11.04.2024
"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье
Фотография последствий наводнения в Оренбургской области, сделанная космонавтом Олегом Кононенко на борту Международной космической станции, опубликована в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:58
2024-04-11T17:58
2024-04-11T17:58
оренбургская область
орск
урал
олег кононенко
роскосмос
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Фотография последствий наводнения в Оренбургской области, сделанная космонавтом Олегом Кононенко на борту Международной космической станции, опубликована в Telegram-канале "Роскосмоса". "Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения", - говорится в сообщении. Кононенко прибыл на МКС 15 сентября 2023 года и, как ожидается, проведет на станции свыше года, что позволит ему стать первым в истории человеком, пробывшим на орбите более 1000 суток. В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20230925/navodnenie-1898481685.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, орск, урал, олег кононенко, роскосмос, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Орск, Урал, Олег Кононенко, Роскосмос, Наводнения в России — 2024
"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье
Космонавт Кононенко сделал с МКС снимок последствий наводнения в Оренбуржье