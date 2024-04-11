Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/snimok-1939424337.html
"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье
"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье - РИА Новости, 11.04.2024
"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье
Фотография последствий наводнения в Оренбургской области, сделанная космонавтом Олегом Кононенко на борту Международной космической станции, опубликована в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:58
2024-04-11T17:58
оренбургская область
орск
урал
олег кононенко
роскосмос
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939423840_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_1f014631903fa30ca249def11f7d34e6.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Фотография последствий наводнения в Оренбургской области, сделанная космонавтом Олегом Кононенко на борту Международной космической станции, опубликована в Telegram-канале "Роскосмоса". "Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения", - говорится в сообщении. Кононенко прибыл на МКС 15 сентября 2023 года и, как ожидается, проведет на станции свыше года, что позволит ему стать первым в истории человеком, пробывшим на орбите более 1000 суток. В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20230925/navodnenie-1898481685.html
оренбургская область
орск
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939423840_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_c4c4490e06162f458e85617a06e02e54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, орск, урал, олег кононенко, роскосмос, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Орск, Урал, Олег Кононенко, Роскосмос, Наводнения в России — 2024
"Роскосмос" показал сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье

Космонавт Кононенко сделал с МКС снимок последствий наводнения в Оренбуржье

© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко Наводнение в Оренбургской области
Наводнение в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко
Наводнение в Оренбургской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Фотография последствий наводнения в Оренбургской области, сделанная космонавтом Олегом Кононенко на борту Международной космической станции, опубликована в Telegram-канале "Роскосмоса".
«
"Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения", - говорится в сообщении.
Кононенко прибыл на МКС 15 сентября 2023 года и, как ожидается, проведет на станции свыше года, что позволит ему стать первым в истории человеком, пробывшим на орбите более 1000 суток.
В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В области действует режим ЧС федерального уровня.
Последствия наводнения в ливийском городе Дерна - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии
25 сентября 2023, 13:19
 
Оренбургская областьОрскУралОлег КононенкоРоскосмосНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала