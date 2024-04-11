https://ria.ru/20240411/smi-1939354189.html

СМИ сообщили о нововведениях в законопроекте о мобилизации на Украине

СМИ сообщили о нововведениях в законопроекте о мобилизации на Украине - РИА Новости, 11.04.2024

СМИ сообщили о нововведениях в законопроекте о мобилизации на Украине

Украинские СМИ рассказали об основных нововведениях в принятом в четверг законопроекте о мобилизации: инвалиды должны будут снова пройти медицинскую комиссию, а РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:09

2024-04-11T14:09

2024-04-11T14:09

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские СМИ рассказали об основных нововведениях в принятом в четверг законопроекте о мобилизации: инвалиды должны будут снова пройти медицинскую комиссию, а возможность демобилизации исключена даже спустя три года службы. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что скандальный законопроект об ужесточении мобилизации был принят украинским парламентом. Украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале опубликовало список основных нововведений в принятом законопроекте. По данным издания, все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу к воинской службе обновить свои данные в военкомате. Для этого можно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Также заявляется о необходимости постоянного ношения военного билета для всех военнообязанных. Как подчеркивают журналисты, теперь этот документ будет необходим для выезда с Украины даже для непригодных к воинской службе граждан, ранее свободно пересекавших границу. Документом предусмотрена бронь от мобилизации для сотрудников правоохранительных органов, полиции в полном составе, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. Студенты, получающие образование на ступень выше уже имеющегося, получат отсрочку. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку. Граждане, признанные ограниченно годными к воинской службе, будут вынуждены вновь пройти врачебную комиссию, чтобы получить статус пригодного или непригодного к службе. Инвалиды всех групп получат отсрочку, но с обязательной регулярной переаттестацией. Установлен перечень заболеваний и нарушений для инвалидов турьей группы, с которыми полагается освобождение от воинской службы. По информации "Страны" это в основном онкологические заболевания и отсутствие органов или конечностей. "Страна" подчеркивает, что из итоговой версии законопроекта была исключена норма о демобилизации после 36 месяцев или трех лет службы. Как сообщил в своем телеграм-канале украинский телеканал ТСН, также разбиравшийся в новом законопроекте, у действующих военнослужащих ВСУ, имеющих инвалидность, появилось право на демобилизацию, также демобилизация возможна после возвращения из плена. По информации ТСН, граждане Украины, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, будут обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование. Эта норма не касается военнослужащих, отметили журналисты.

https://ria.ru/20240130/mobilizatsiya-1924468434.html

https://ria.ru/20231229/mobilizatsiya-1919045228.html

https://ria.ru/20240131/mobilizatsiya-1924639588.html

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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины