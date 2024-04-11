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СМИ сообщили о нововведениях в законопроекте о мобилизации на Украине - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/smi-1939354189.html
СМИ сообщили о нововведениях в законопроекте о мобилизации на Украине
СМИ сообщили о нововведениях в законопроекте о мобилизации на Украине - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ сообщили о нововведениях в законопроекте о мобилизации на Украине
Украинские СМИ рассказали об основных нововведениях в принятом в четверг законопроекте о мобилизации: инвалиды должны будут снова пройти медицинскую комиссию, а РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:09
2024-04-11T14:09
в мире
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские СМИ рассказали об основных нововведениях в принятом в четверг законопроекте о мобилизации: инвалиды должны будут снова пройти медицинскую комиссию, а возможность демобилизации исключена даже спустя три года службы. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что скандальный законопроект об ужесточении мобилизации был принят украинским парламентом. Украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале опубликовало список основных нововведений в принятом законопроекте. По данным издания, все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу к воинской службе обновить свои данные в военкомате. Для этого можно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Также заявляется о необходимости постоянного ношения военного билета для всех военнообязанных. Как подчеркивают журналисты, теперь этот документ будет необходим для выезда с Украины даже для непригодных к воинской службе граждан, ранее свободно пересекавших границу. Документом предусмотрена бронь от мобилизации для сотрудников правоохранительных органов, полиции в полном составе, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. Студенты, получающие образование на ступень выше уже имеющегося, получат отсрочку. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку. Граждане, признанные ограниченно годными к воинской службе, будут вынуждены вновь пройти врачебную комиссию, чтобы получить статус пригодного или непригодного к службе. Инвалиды всех групп получат отсрочку, но с обязательной регулярной переаттестацией. Установлен перечень заболеваний и нарушений для инвалидов турьей группы, с которыми полагается освобождение от воинской службы. По информации "Страны" это в основном онкологические заболевания и отсутствие органов или конечностей. "Страна" подчеркивает, что из итоговой версии законопроекта была исключена норма о демобилизации после 36 месяцев или трех лет службы. Как сообщил в своем телеграм-канале украинский телеканал ТСН, также разбиравшийся в новом законопроекте, у действующих военнослужащих ВСУ, имеющих инвалидность, появилось право на демобилизацию, также демобилизация возможна после возвращения из плена. По информации ТСН, граждане Украины, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, будут обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование. Эта норма не касается военнослужащих, отметили журналисты.
https://ria.ru/20240130/mobilizatsiya-1924468434.html
https://ria.ru/20231229/mobilizatsiya-1919045228.html
https://ria.ru/20240131/mobilizatsiya-1924639588.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о нововведениях в законопроекте о мобилизации на Украине

СМИ: уйти в запас нельзя, инвалидам нужно пройти комиссию

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские СМИ рассказали об основных нововведениях в принятом в четверг законопроекте о мобилизации: инвалиды должны будут снова пройти медицинскую комиссию, а возможность демобилизации исключена даже спустя три года службы.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что скандальный законопроект об ужесточении мобилизации был принят украинским парламентом.
Киев - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Минобороны Украины рассказало о новом законопроекте о мобилизации
30 января, 22:37
Украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале опубликовало список основных нововведений в принятом законопроекте. По данным издания, все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу к воинской службе обновить свои данные в военкомате. Для этого можно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Также заявляется о необходимости постоянного ношения военного билета для всех военнообязанных. Как подчеркивают журналисты, теперь этот документ будет необходим для выезда с Украины даже для непригодных к воинской службе граждан, ранее свободно пересекавших границу.
Документом предусмотрена бронь от мобилизации для сотрудников правоохранительных органов, полиции в полном составе, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. Студенты, получающие образование на ступень выше уже имеющегося, получат отсрочку. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.
Граждане, признанные ограниченно годными к воинской службе, будут вынуждены вновь пройти врачебную комиссию, чтобы получить статус пригодного или непригодного к службе. Инвалиды всех групп получат отсрочку, но с обязательной регулярной переаттестацией. Установлен перечень заболеваний и нарушений для инвалидов турьей группы, с которыми полагается освобождение от воинской службы. По информации "Страны" это в основном онкологические заболевания и отсутствие органов или конечностей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов
29 декабря 2023, 19:38
"Страна" подчеркивает, что из итоговой версии законопроекта была исключена норма о демобилизации после 36 месяцев или трех лет службы.
Как сообщил в своем телеграм-канале украинский телеканал ТСН, также разбиравшийся в новом законопроекте, у действующих военнослужащих ВСУ, имеющих инвалидность, появилось право на демобилизацию, также демобилизация возможна после возвращения из плена. По информации ТСН, граждане Украины, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, будут обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование. Эта норма не касается военнослужащих, отметили журналисты.
Призывники в ВСУ на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Раде заявили, что в новом проекте о мобилизации не прописаны сроки службы
31 января, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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