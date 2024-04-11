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ВС России уничтожили три склада ВСУ и пусковую установку ЗРК С-125
ВС России уничтожили три склада ВСУ и пусковую установку ЗРК С-125 - РИА Новости, 11.04.2024
ВС России уничтожили три склада ВСУ и пусковую установку ЗРК С-125
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковую установку... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:29
2024-04-11T13:29
2024-04-11T13:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240410/konflikt-1939215093.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили три склада ВСУ и пусковую установку ЗРК С-125
Минобороны: ВС России уничтожили три склада ВСУ и пусковую установку ЗРК С-125