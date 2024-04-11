https://ria.ru/20240411/sklady-1939338939.html

ВС России уничтожили три склада ВСУ и пусковую установку ЗРК С-125

ВС России уничтожили три склада ВСУ и пусковую установку ЗРК С-125 - РИА Новости, 11.04.2024

ВС России уничтожили три склада ВСУ и пусковую установку ЗРК С-125

Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковую установку... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:29

2024-04-11T13:29

2024-04-11T13:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240410/konflikt-1939215093.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность