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В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории реки Дон
В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории реки Дон - РИА Новости, 11.04.2024
В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории реки Дон
Теплоход повредил водовод в акватории реки Дон, оставив без водоснабжения часть города Азова Ростовской области, сообщает западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:22
2024-04-11T14:22
2024-04-11T14:22
происшествия
жкх
азов
дон
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следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Теплоход повредил водовод в акватории реки Дон, оставив без водоснабжения часть города Азова Ростовской области, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Установлено, что 10 апреля 2024 года при выполнении маневра около причала теплоход повредил трубу водопровода, проходящую по дну акватории реки Дон. В результате происшествия ограничено водоснабжение в городе Азов Ростовской области", - говорится в сообщении. По данному факту организована доследственная проверка, причиненный ущерб устанавливается. Как сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации Азова, на территории города введен локальный режим ЧС. "Жителям островной части города (улицы Хутор Задонье) муниципальными спасателями доставляется вода. "Азовводоканалом" совместно со спасателями решается вопрос проведения подводных работ по восстановлению водовода", - сказал он.
https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html
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происшествия, жкх, азов, дон, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Азов, Дон, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории реки Дон
СК: Теплоход повредил водовод в акватории Дона, оставив без воды часть Азова