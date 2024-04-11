https://ria.ru/20240411/sk-1939357154.html

В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории реки Дон

В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории реки Дон - РИА Новости, 11.04.2024

В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории реки Дон

Теплоход повредил водовод в акватории реки Дон, оставив без водоснабжения часть города Азова Ростовской области, сообщает западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:22

2024-04-11T14:22

2024-04-11T14:22

происшествия

жкх

азов

дон

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Теплоход повредил водовод в акватории реки Дон, оставив без водоснабжения часть города Азова Ростовской области, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Установлено, что 10 апреля 2024 года при выполнении маневра около причала теплоход повредил трубу водопровода, проходящую по дну акватории реки Дон. В результате происшествия ограничено водоснабжение в городе Азов Ростовской области", - говорится в сообщении. По данному факту организована доследственная проверка, причиненный ущерб устанавливается. Как сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации Азова, на территории города введен локальный режим ЧС. "Жителям островной части города (улицы Хутор Задонье) муниципальными спасателями доставляется вода. "Азовводоканалом" совместно со спасателями решается вопрос проведения подводных работ по восстановлению водовода", - сказал он.

https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html

азов

дон

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, азов, дон, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)