https://ria.ru/20240411/siluanov-1939418900.html
Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов
Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов - РИА Новости, 11.04.2024
Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов
Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:37
2024-04-11T17:37
2024-04-11T17:37
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, владимир путин
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин
Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов
Силуанов: деньги пострадавшим от половодья регионам выделят незамедлительно