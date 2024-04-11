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Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов - РИА Новости, 11.04.2024
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17:37 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/siluanov-1939418900.html
Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов
Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов - РИА Новости, 11.04.2024
Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов
Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:37
2024-04-11T17:37
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.
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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин
Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов

Силуанов: деньги пострадавшим от половодья регионам выделят незамедлительно

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Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.
Последствия весеннего половодья в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
4 апреля, 08:02
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВладимир Путин
 
 
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