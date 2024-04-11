https://ria.ru/20240411/siluanov-1939418900.html

Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов

Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов - РИА Новости, 11.04.2024

Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно, заявил Силуанов

Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:37

2024-04-11T17:37

2024-04-11T17:37

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939410782_0:187:2559:1626_1920x0_80_0_0_ae9c23e1731e6e7e24810f6454c5cf81.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, антон силуанов, владимир путин