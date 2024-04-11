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МИД России выразил недоверие Швейцарии как площадке по Украине - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:11 11.04.2024 (обновлено: 18:12 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/shveytsariya-1939427224.html
МИД России выразил недоверие Швейцарии как площадке по Украине
МИД России выразил недоверие Швейцарии как площадке по Украине - РИА Новости, 11.04.2024
МИД России выразил недоверие Швейцарии как площадке по Украине
Доверия к Швейцарии как к площадке по урегулированию украинского кризиса нет и не может быть, страна поддерживает Киев, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:11
2024-04-11T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Доверия к Швейцарии как к площадке по урегулированию украинского кризиса нет и не может быть, страна поддерживает Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", - заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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в мире, россия, украина, швейцария, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил недоверие Швейцарии как площадке по Украине

Захарова: Швейцария поддерживает Украину и не может быть переговорной площадкой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Доверия к Швейцарии как к площадке по урегулированию украинского кризиса нет и не может быть, страна поддерживает Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", - заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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