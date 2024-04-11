https://ria.ru/20240411/shveytsariya-1939427224.html

МИД России выразил недоверие Швейцарии как площадке по Украине

МИД России выразил недоверие Швейцарии как площадке по Украине - РИА Новости, 11.04.2024

МИД России выразил недоверие Швейцарии как площадке по Украине

Доверия к Швейцарии как к площадке по урегулированию украинского кризиса нет и не может быть, страна поддерживает Киев, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:11

2024-04-11T18:11

2024-04-11T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

швейцария

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Доверия к Швейцарии как к площадке по урегулированию украинского кризиса нет и не может быть, страна поддерживает Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", - заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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Кирилл Волков

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