https://ria.ru/20240411/shabutdinov-1939429138.html

Суд продлил арест Аязу Шабутдинову

Суд продлил арест Аязу Шабутдинову - РИА Новости, 11.04.2024

Суд продлил арест Аязу Шабутдинову

Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову еще на два месяца по делу о мошенничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:23

2024-04-11T18:23

2024-04-11T18:25

происшествия

россия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову еще на два месяца по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить Шабутдинову Аязу Рифатовичу меру пресечения до 16 июня 2024 года", - огласила решение судья. Следствие мотивировало свое ходатайство мероприятиями, необходимыми для расследования дела, а также привычными доводами о возможности Шабутдинова скрыться за рубежом ввиду наличия гражданства Сент-Люсии, действующих виз в США и Италию и недвижимости в ОАЭ. И сообщило, что имущество обвиняемых по делу арестовано на сумму свыше 100 миллионов рублей. Адвокат Дмитрий Григориади настаивал на том, что Шабутдинова нецелесообразно содержать под стражей, просил избрать иную меру пресечения и предоставил суду порядка 40 обращений от учеников, которые благодаря курсам Шабутдинова достигли существенных результатов. Шабутдинов в суде сообщил, что его бизнес "работает", из 50 тысяч учеников 30 тысяч прислали свои результаты, которые они получили от обучения в "Лайк Центре", но "следствие это игнорирует". Сегодня адвокат Калой Ахильгов рассказал РИА Новости, что его подзащитному официально предъявили обвинение по 73 эпизодам, тогда как ранее было известно о 50. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20231103/bloger-1907281053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, аяз шабутдинов