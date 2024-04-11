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Пенсионерка 85 лет из КБР передала свои сбережения на помощь участникам СВО - РИА Новости, 11.04.2024
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Надежные люди
 
14:58 11.04.2024
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Пенсионерка 85 лет из КБР передала свои сбережения на помощь участникам СВО
Пенсионерка 85 лет из КБР передала свои сбережения на помощь участникам СВО - РИА Новости, 11.04.2024
Пенсионерка 85 лет из КБР передала свои сбережения на помощь участникам СВО
Восьмидесятипятилетняя жительница Кабардино-Балкарии Фатима Гаужаева передала свои сбережения — 60 тысяч рублей — на нужды жителей республики, участвующих в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:58
2024-04-11T14:58
надежные люди
баксан
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
кабардино-балкарская республика (кбр)
ураза-байрам
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Восьмидесятипятилетняя жительница Кабардино-Балкарии Фатима Гаужаева передала свои сбережения — 60 тысяч рублей — на нужды жителей республики, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов. "Сегодня администрацию городского округа Баксан посетила уважаемая жительница округа Гаужаева (Кашежева) Фатима Хамидовна, 1939 года рождения. Фатима Хамидовна передала 60 тысяч рублей на нужды наших военнослужащих, участников специальной военной операции", - написал Мамхегов в своем Telegram-канале. Он отметил, что деньги будут переданы волонтерам Комитета семей воинов Отечества для приобретения нужных вещей и доставки их до места назначения. "Мои дети проходили в свое время срочную службу, и я надеюсь, что хоть чем-то смогу помочь нашим героям. Эти деньги я откладывала со своей пенсии. Хочу, чтобы вы купили на эту небольшую сумму необходимые предметы для наших героев и поздравили их с окончанием месяца Рамадан", - сказала Гаужаева.
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баксан, сво, благотворительность, гуманитарная помощь, кабардино-балкарская республика (кбр), ураза-байрам
Надежные люди, Баксан, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Ураза-байрам

Пенсионерка 85 лет из КБР передала свои сбережения на помощь участникам СВО

© Фото : администрация городского округа БаксанПенсионерка 85 лет из КБР передала свои сбережения на помощь участникам СВО
Пенсионерка 85 лет из КБР передала свои сбережения на помощь участникам СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : администрация городского округа Баксан
Пенсионерка 85 лет из КБР передала свои сбережения на помощь участникам СВО
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Восьмидесятипятилетняя жительница Кабардино-Балкарии Фатима Гаужаева передала свои сбережения — 60 тысяч рублей — на нужды жителей республики, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов.
"Сегодня администрацию городского округа Баксан посетила уважаемая жительница округа Гаужаева (Кашежева) Фатима Хамидовна, 1939 года рождения. Фатима Хамидовна передала 60 тысяч рублей на нужды наших военнослужащих, участников специальной военной операции", - написал Мамхегов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что деньги будут переданы волонтерам Комитета семей воинов Отечества для приобретения нужных вещей и доставки их до места назначения.
"Мои дети проходили в свое время срочную службу, и я надеюсь, что хоть чем-то смогу помочь нашим героям. Эти деньги я откладывала со своей пенсии. Хочу, чтобы вы купили на эту небольшую сумму необходимые предметы для наших героев и поздравили их с окончанием месяца Рамадан", - сказала Гаужаева.
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Надежные людиБаксанСВОБлаготворительностьГуманитарная помощьКабардино-Балкарская Республика (КБР)Ураза-байрам
 
 
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