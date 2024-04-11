https://ria.ru/20240411/sayt-1939401140.html

В Тюменской области запустили сайт с информацией о паводке

В Тюменской области запустили сайт с информацией о паводке - РИА Новости, 11.04.2024

В Тюменской области запустили сайт с информацией о паводке

В Тюменской области запустили сайт для информирования жителей региона о паводковой обстановке в муниципалитетах, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:35

2024-04-11T16:35

2024-04-11T16:47

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. В Тюменской области запустили сайт для информирования жителей региона о паводковой обстановке в муниципалитетах, сообщает информационный центр правительства региона."Для жителей Тюменской области запустили сайт с информацией о паводковой обстановке в регионе. В удобном формате можно узнать, какие районы и города находятся в зоне возможного подтопления, как подготовиться к эвакуации и что делать, если её объявят, посмотреть и скачать памятку о действиях при паводке", - говорится в сообщении информационного центра правительства региона.Сайт находится по адресу https://тюменскаяобласть.рф/pavodok2024/. Помимо вышеуказанной информации, на нём также представлены номера экстренных служб и ссылки на официальные сообщества Тюменской области.Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля. По прогнозу Росгидромета, уровень воды в реках Ишим и Тобол к 14-15 апреля может достичь высоких отметок, к 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25 апреля могут превысить исторические максимумы.Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. По словам Закутаева, в четверг по поручению министра МЧС России в центральный аппарат направлен запрос на выделение дополнительных федеральных сил из резерва МЧС России. Тюменцы надеются, что к пику половодья, при необходимости, им на помощь придут коллеги из других регионов.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

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тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия