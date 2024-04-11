https://ria.ru/20240411/rybaki-1939441578.html

Под Челябинском несколько десятков рыбаков оказались отрезаны от земли

Под Челябинском несколько десятков рыбаков оказались отрезаны от земли - РИА Новости, 11.04.2024

Под Челябинском несколько десятков рыбаков оказались отрезаны от земли

Несколько десятков рыбаков в Челябинской области оказались отрезаны от земли из-за таяния льда у береговой линии, ведется спасательная операция, сообщает... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:27

2024-04-11T19:27

2024-04-11T19:27

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Несколько десятков рыбаков в Челябинской области оказались отрезаны от земли из-за таяния льда у береговой линии, ведется спасательная операция, сообщает региональный главк МЧС. "В настоящее время на озере Куракли-Маян Кунашакского муниципального района ведется спасательная операция. На озере рыбачили несколько десятков рыбаков. Из-за таяния льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, преодолеть которую теперь рыбакам не под силу", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники МЧС на лодках спасли 11 человек. В настоящее время к месту следуют дополнительные силы, а также специалисты с беспилотной авиационной системой для разведки местности.

https://ria.ru/20240225/spasenie-1929372715.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)