https://ria.ru/20240411/rumyniya-1939374542.html

Президент Румынии пообещал Зеленскому поддержку по всем направлениям

Президент Румынии пообещал Зеленскому поддержку по всем направлениям - РИА Новости, 11.04.2024

Президент Румынии пообещал Зеленскому поддержку по всем направлениям

Бухарест окажет Киеву твердую поддержку по всем направлениям, включая сферу безопасности, заявил в четверг президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:11

2024-04-11T15:11

2024-04-11T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

румыния

украина

клаус йоханнис

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Бухарест окажет Киеву твердую поддержку по всем направлениям, включая сферу безопасности, заявил в четверг президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи в Вильнюсе с Владимиром Зеленским. В Вильнюсе в четверг начал работу саммит 12 государств – участников "Инициативы трех морей" (Трехморье). "На полях саммита я встретился в четверг с президентом Украины Зеленским. Я подтвердил нашу твердую поддержку Украины по всем направлениям, а также нашу решимость укреплять региональную взаимосвязанность, устойчивое трансграничное сотрудничество и энергетическую безопасность", - написал Йоханнис в соцсети X. Пресс-служба румынского лидера также отметила, что на саммите Йоханнис затронет перспективу расширения сотрудничества с Молдавией, которая наравне с Украиной является ассоциированным государством-участником "Инициативы трех морей". Инициатива Трехморья объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, Грецию, охватывая территории между тремя морями - Балтийским, Черным и Адриатическим. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936967247.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, румыния, украина, клаус йоханнис, владимир зеленский