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Президент Румынии пообещал Зеленскому поддержку по всем направлениям - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/rumyniya-1939374542.html
Президент Румынии пообещал Зеленскому поддержку по всем направлениям
Президент Румынии пообещал Зеленскому поддержку по всем направлениям - РИА Новости, 11.04.2024
Президент Румынии пообещал Зеленскому поддержку по всем направлениям
Бухарест окажет Киеву твердую поддержку по всем направлениям, включая сферу безопасности, заявил в четверг президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:11
2024-04-11T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
украина
клаус йоханнис
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Бухарест окажет Киеву твердую поддержку по всем направлениям, включая сферу безопасности, заявил в четверг президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи в Вильнюсе с Владимиром Зеленским. В Вильнюсе в четверг начал работу саммит 12 государств – участников "Инициативы трех морей" (Трехморье). "На полях саммита я встретился в четверг с президентом Украины Зеленским. Я подтвердил нашу твердую поддержку Украины по всем направлениям, а также нашу решимость укреплять региональную взаимосвязанность, устойчивое трансграничное сотрудничество и энергетическую безопасность", - написал Йоханнис в соцсети X. Пресс-служба румынского лидера также отметила, что на саммите Йоханнис затронет перспективу расширения сотрудничества с Молдавией, которая наравне с Украиной является ассоциированным государством-участником "Инициативы трех морей". Инициатива Трехморья объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, Грецию, охватывая территории между тремя морями - Балтийским, Черным и Адриатическим. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936967247.html
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в мире, румыния, украина, клаус йоханнис, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Украина, Клаус Йоханнис, Владимир Зеленский
Президент Румынии пообещал Зеленскому поддержку по всем направлениям

Йоханнис: Румыния будет твердо поддерживать Украину по всем направлениям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Бухарест окажет Киеву твердую поддержку по всем направлениям, включая сферу безопасности, заявил в четверг президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи в Вильнюсе с Владимиром Зеленским.
В Вильнюсе в четверг начал работу саммит 12 государств – участников "Инициативы трех морей" (Трехморье).
Изображение сгенерировано ИИ
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"На полях саммита я встретился в четверг с президентом Украины Зеленским. Я подтвердил нашу твердую поддержку Украины по всем направлениям, а также нашу решимость укреплять региональную взаимосвязанность, устойчивое трансграничное сотрудничество и энергетическую безопасность", - написал Йоханнис в соцсети X.
Пресс-служба румынского лидера также отметила, что на саммите Йоханнис затронет перспективу расширения сотрудничества с Молдавией, которая наравне с Украиной является ассоциированным государством-участником "Инициативы трех морей".
Инициатива Трехморья объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, Грецию, охватывая территории между тремя морями - Балтийским, Черным и Адриатическим. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
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31 марта, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияУкраинаКлаус ЙоханнисВладимир Зеленский
 
 
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