https://ria.ru/20240411/rosavtodor-1939402077.html

Движение по федеральным трассам в Оренбургской области проходит штатно

Движение по федеральным трассам в Оренбургской области проходит штатно - РИА Новости, 11.04.2024

Движение по федеральным трассам в Оренбургской области проходит штатно

Движение по федеральным трассам в Оренбургской области осуществляется штатно, несмотря на паводок, переливов не зафиксировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:40

2024-04-11T16:40

2024-04-11T16:59

оренбургская область

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

орск

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение по федеральным трассам в Оренбургской области осуществляется штатно, несмотря на паводок, переливов не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавтодора."В настоящее время движение по федеральным автомобильным дорогам Оренбургской области осуществляется в штатном режиме, переливов на федеральных дорогах не зафиксировано", - сказали в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.В Росавтодоре также уточнили, что для предотвращения ситуации с переливами на федеральных трассах проводились и проводятся оперативные и превентивные мероприятия, которые позволяют держать ситуацию на контроле. Дорожные службы подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Приуралье" переведены на усиленный режим работы, задействовано порядка 50 единиц техники."С двухчасовым интервалом ведется мониторинг федеральной сети. Для информирования о нештатных ситуациях на дорогах круглосуточно работает дежурно-диспетчерская служба", - подчеркнули в ведомстве.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240411/pasler-1939403575.html

оренбургская область

орск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), орск, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024