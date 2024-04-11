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Движение по федеральным трассам в Оренбургской области проходит штатно - РИА Новости, 11.04.2024
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16:40 11.04.2024 (обновлено: 16:59 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/rosavtodor-1939402077.html
Движение по федеральным трассам в Оренбургской области проходит штатно
Движение по федеральным трассам в Оренбургской области проходит штатно - РИА Новости, 11.04.2024
Движение по федеральным трассам в Оренбургской области проходит штатно
Движение по федеральным трассам в Оренбургской области осуществляется штатно, несмотря на паводок, переливов не зафиксировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:40
2024-04-11T16:59
оренбургская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
орск
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение по федеральным трассам в Оренбургской области осуществляется штатно, несмотря на паводок, переливов не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавтодора."В настоящее время движение по федеральным автомобильным дорогам Оренбургской области осуществляется в штатном режиме, переливов на федеральных дорогах не зафиксировано", - сказали в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.В Росавтодоре также уточнили, что для предотвращения ситуации с переливами на федеральных трассах проводились и проводятся оперативные и превентивные мероприятия, которые позволяют держать ситуацию на контроле. Дорожные службы подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Приуралье" переведены на усиленный режим работы, задействовано порядка 50 единиц техники."С двухчасовым интервалом ведется мониторинг федеральной сети. Для информирования о нештатных ситуациях на дорогах круглосуточно работает дежурно-диспетчерская служба", - подчеркнули в ведомстве.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240411/pasler-1939403575.html
оренбургская область
орск
урал
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оренбургская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), орск, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Орск, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Движение по федеральным трассам в Оренбургской области проходит штатно

Росавтодор: переливов на федеральных трассах в Оренбургской области нет

© Fotolia / Ivan KurmyshovАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Fotolia / Ivan Kurmyshov
Автомобильное движение. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение по федеральным трассам в Оренбургской области осуществляется штатно, несмотря на паводок, переливов не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавтодора.
"В настоящее время движение по федеральным автомобильным дорогам Оренбургской области осуществляется в штатном режиме, переливов на федеральных дорогах не зафиксировано", - сказали в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.
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В Росавтодоре также уточнили, что для предотвращения ситуации с переливами на федеральных трассах проводились и проводятся оперативные и превентивные мероприятия, которые позволяют держать ситуацию на контроле. Дорожные службы подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Приуралье" переведены на усиленный режим работы, задействовано порядка 50 единиц техники.
"С двухчасовым интервалом ведется мониторинг федеральной сети. Для информирования о нештатных ситуациях на дорогах круглосуточно работает дежурно-диспетчерская служба", - подчеркнули в ведомстве.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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Оренбургская областьФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)ОрскУралМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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