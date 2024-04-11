Италия за прошлый год обучила 1,4 тысячи украинских военных, пишут СМИ
Repubblica: Италия за 2023 год обучила 1420 военных ВСУ на 42 курсах подготовки
© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
РИМ, 11 апр – РИА Новости. Италия за прошлый год обучила 1420 украинских военных в рамках 42 курсов подготовки, цитирует начальника межвидового оперативного командования главного штаба Вооруженных сил (Covi) Итальянской Республики генерала Франческо Паоло Фильиуоло газета Repubblica.
Как сообщила газета Repubblica, генерал рассказал на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны обеих палат парламента об участии итальянских военных в миссиях за рубежом. По его словам, в общей сложности в 2024 году Италия направит более 7 тысяч военнослужащих для 41 зарубежной миссии.
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"Генерал впервые предоставил данные о подготовке украинской армии, которую проводят наши инструкторы: это европейская инициатива, проводимая в нашей стране, а также на бельгийской, немецкой и польской базах", - сообщила la Repubblica о подготовке украинских военных.
В состав итальянского контингента на "восточном фланге НАТО", подчеркнул Фильиуоло, входят 3 тысячи военных, двадцать самолетов, корабль и тысяча сто наземных средств.