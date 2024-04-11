https://ria.ru/20240411/repubblica-1939440905.html

Италия за прошлый год обучила 1,4 тысячи украинских военных, пишут СМИ

Италия за прошлый год обучила 1,4 тысячи украинских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2024

Италия за прошлый год обучила 1,4 тысячи украинских военных, пишут СМИ

Италия за прошлый год обучила 1420 украинских военных в рамках 42 курсов подготовки, цитирует начальника межвидового оперативного командования главного штаба... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:23

2024-04-11T19:23

2024-04-11T19:23

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РИМ, 11 апр – РИА Новости. Италия за прошлый год обучила 1420 украинских военных в рамках 42 курсов подготовки, цитирует начальника межвидового оперативного командования главного штаба Вооруженных сил (Covi) Итальянской Республики генерала Франческо Паоло Фильиуоло газета Repubblica. Как сообщила газета Repubblica, генерал рассказал на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны обеих палат парламента об участии итальянских военных в миссиях за рубежом. По его словам, в общей сложности в 2024 году Италия направит более 7 тысяч военнослужащих для 41 зарубежной миссии. "Генерал впервые предоставил данные о подготовке украинской армии, которую проводят наши инструкторы: это европейская инициатива, проводимая в нашей стране, а также на бельгийской, немецкой и польской базах", - сообщила la Repubblica о подготовке украинских военных. В состав итальянского контингента на "восточном фланге НАТО", подчеркнул Фильиуоло, входят 3 тысячи военных, двадцать самолетов, корабль и тысяча сто наземных средств.

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931165495.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, италия, нато