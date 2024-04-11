https://ria.ru/20240411/reke-1939309723.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области повысился на 56 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области повысился на 56 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области повысился на 56 сантиметров

Фактический уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области за сутки повысился от 19 до 75 сантиметров, в реке Тобол - от 7 до 29 сантиметров, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:26

2024-04-11T12:26

2024-04-11T12:27

тюменская область

ишим

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Фактический уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области за сутки повысился от 19 до 75 сантиметров, в реке Тобол - от 7 до 29 сантиметров, сообщил заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов."По данным на 8.30 (6.30 - мск) сегодня, 11 апреля, фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 19 до 75 сантиметров. Уровень воды в реке Тобол за сутки повысился от 7 до 29 сантиметров. Неблагоприятных и опасных явлений на территории области не наблюдается", - заявил Чейметов.В регионе ведется активное информирование населения в зоне возможного подтопления, организован подворовой обход с вручением памяток с важной информацией. Жители информируют через смс-рассылку, средства массовой информации, соцсети, а также в приложении МЧС РФ. Для проживания населения на период паводка организованы пункты временного размещения. Они обеспечены необходимым имуществом, питанием и медицинской помощью. Работает горячая линия по вопросам паводка по короткому номеру 122.Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля. По прогнозу Росгидромета, уровень воды в реках Ишим и Тобол к 14-15 апреля может достичь высоких отметок, к 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25 апреля могут превысить исторические максимумы.Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. По словам Закутаева, в четверг по поручению министра МЧС России в центральный аппарат направлен запрос на выделение дополнительных федеральных сил из резерва МЧС России. Тюменцы надеются, что к пику половодья, при необходимости, им на помощь придут коллеги из других регионов.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

тюменская область

ишим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, ишим, происшествия, наводнения в россии — 2024