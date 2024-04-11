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Услугу по выдаче разрешений на охоту обновили в Московской области - РИА Новости, 11.04.2024
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Новости Подмосковья
 
11:43 11.04.2024 (обновлено: 11:46 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/razresheniya-1939292257.html
Услугу по выдаче разрешений на охоту обновили в Московской области
Услугу по выдаче разрешений на охоту обновили в Московской области - РИА Новости, 11.04.2024
Услугу по выдаче разрешений на охоту обновили в Московской области
На портале госуслуг Подмосковья оптимизирована услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:43
2024-04-11T11:46
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья оптимизирована услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Мы внедрили в нее "умные" сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в "цифре", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.Уточняется, что эти нововведения помогут снизить количество ошибок при заполнении заявлений и сократить число отказов в предоставлении услуги.В Московской области охотиться разрешено в общедоступных угодьях: Солнечногорском, Шатурском, Щелковском.Услугой "Разрешение на добычу охотничьих ресурсов" могут воспользоваться физические лица, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Размер госпошлины за оказание этой услуги составляет 650 рублей.
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московская область (подмосковье), охота
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Охота

Услугу по выдаче разрешений на охоту обновили в Московской области

© iStock.com / visualspaceОхотник в лесу
Охотник в лесу - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© iStock.com / visualspace
Охотник в лесу
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья оптимизирована услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Мы внедрили в нее "умные" сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в "цифре", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Уточняется, что эти нововведения помогут снизить количество ошибок при заполнении заявлений и сократить число отказов в предоставлении услуги.
В Московской области охотиться разрешено в общедоступных угодьях: Солнечногорском, Шатурском, Щелковском.
Услугой "Разрешение на добычу охотничьих ресурсов" могут воспользоваться физические лица, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Размер госпошлины за оказание этой услуги составляет 650 рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Охота
 
 
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