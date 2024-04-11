https://ria.ru/20240411/razresheniya-1939292257.html

Услугу по выдаче разрешений на охоту обновили в Московской области

Услугу по выдаче разрешений на охоту обновили в Московской области - РИА Новости, 11.04.2024

Услугу по выдаче разрешений на охоту обновили в Московской области

На портале госуслуг Подмосковья оптимизирована услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:43

2024-04-11T11:43

2024-04-11T11:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

охота

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939291082_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_c866991e2ba785d02235cd0fd638b306.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья оптимизирована услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Мы внедрили в нее "умные" сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в "цифре", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.Уточняется, что эти нововведения помогут снизить количество ошибок при заполнении заявлений и сократить число отказов в предоставлении услуги.В Московской области охотиться разрешено в общедоступных угодьях: Солнечногорском, Шатурском, Щелковском.Услугой "Разрешение на добычу охотничьих ресурсов" могут воспользоваться физические лица, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Размер госпошлины за оказание этой услуги составляет 650 рублей.

https://ria.ru/20240409/posetiteli-1938875166.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), охота