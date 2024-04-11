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Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье отвезут на допрос - РИА Новости, 11.04.2024
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14:07 11.04.2024 (обновлено: 14:22 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/rassledovanie-1939353524.html
Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье отвезут на допрос
Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье отвезут на допрос - РИА Новости, 11.04.2024
Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье отвезут на допрос
Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье в ближайшие часы будет доставлен к следователю для допроса, также найден его схрон с оружием, сообщает... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:07
2024-04-11T14:22
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье в ближайшие часы будет доставлен к следователю для допроса, также найден его схрон с оружием, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ. "Сегодня в Тверской области задержан Василий Буряков, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). В ближайшие часы он будет доставлен к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса", - рассказали в ведомстве. Кроме того, был "обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия". "Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом. Все изъятое направлено для проведения экспертиз", - говорится в релизе. Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, второй получил тяжелые ранения.
https://ria.ru/20240410/informatsiya-1939089424.html
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московская область (подмосковье)
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Дарья Буймова
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В Тверской области нашли схрон с оружием, принадлежащим Василию Бурякову, несколько дней назад напавшему на полицейских в Подмосковье
2024-04-11T14:07
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PT0M41S
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье отвезут на допрос

В Подмосковье нашли схрон с оружием обвиняемого в нападении на полицейских

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье в ближайшие часы будет доставлен к следователю для допроса, также найден его схрон с оружием, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ.
"Сегодня в Тверской области задержан Василий Буряков, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). В ближайшие часы он будет доставлен к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, был "обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия". "Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом. Все изъятое направлено для проведения экспертиз", - говорится в релизе.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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