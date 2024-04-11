https://ria.ru/20240411/rassledovanie-1939353524.html

Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье отвезут на допрос

Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье отвезут на допрос - РИА Новости, 11.04.2024

Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье отвезут на допрос

Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье в ближайшие часы будет доставлен к следователю для допроса, также найден его схрон с оружием, сообщает... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:07

2024-04-11T14:07

2024-04-11T14:22

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939356429_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0ad9cda8a0cae1f53b0a29389f22b24.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье в ближайшие часы будет доставлен к следователю для допроса, также найден его схрон с оружием, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ. "Сегодня в Тверской области задержан Василий Буряков, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). В ближайшие часы он будет доставлен к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса", - рассказали в ведомстве. Кроме того, был "обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия". "Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом. Все изъятое направлено для проведения экспертиз", - говорится в релизе. Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, второй получил тяжелые ранения.

https://ria.ru/20240410/informatsiya-1939089424.html

https://ria.ru/20240408/fsb-1938522128.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Схрон с оружием Василия Бурякова, который напал на полицейских в Подмосковье В Тверской области нашли схрон с оружием, принадлежащим Василию Бурякову, несколько дней назад напавшему на полицейских в Подмосковье 2024-04-11T14:07 true PT0M41S

Замаскированный в лесу мотоцикл, на котором скрывался подозреваемый, расстрелявший полицейских в Подмосковье Сотрудники МВД обнаружили в лесу замаскированный мотоцикл, на котором скрывался Василий Буряков, расстрелявший полицейских в Подмосковье. 2024-04-11T14:07 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)