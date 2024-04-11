https://ria.ru/20240411/radiatsiya-1939340004.html
На востоке Франции произошла утечка радиации
На востоке Франции произошла утечка радиации - РИА Новости, 11.04.2024
На востоке Франции произошла утечка радиации
На металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции произошла утечка радиации, сообщила радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:32
2024-04-11T13:32
2024-04-11T13:32
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98577/68/985776859_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_0df11b5db6638e923fecb95026d06277.jpg
ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. На металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции произошла утечка радиации, сообщила радиостанция Franceinfo. Накануне вечером предприятие ADF сообщило, что не может остановить аппарат по проверке сварных швов, испускающий гамма-излучение. В четверг территория на 130 метров вокруг завода все ещё оставалась оцеплена. Как сообщила радиостанция со ссылкой на префектуру департамента Верхний Рейн, любые риски заражения исключены. Всех сотрудников эвакуировали из здания. В четверг на место прибудут специалисты, чтобы остановить аппарат и оценить риски для сотрудников в соответствии с протоколом Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN). Как сообщил мэр Кольмара Эрик Страуманн в Х, порядка 15 жителей прилегающей к заводу улицы были эвакуированы. Он, однако, подтвердил, что "рисков заражения и распространения радиации нет".
https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925963023.html
https://ria.ru/20230629/radiatsiya-1881323186.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98577/68/985776859_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_0dcde318e973ee3e7c4337608ff28bd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
На востоке Франции произошла утечка радиации
На металлургическом заводе на востоке Франции произошла утечка радиации
ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости.
На металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции произошла утечка радиации, сообщила радиостанция Franceinfo.
Накануне вечером предприятие ADF сообщило, что не может остановить аппарат по проверке сварных швов, испускающий гамма-излучение. В четверг территория на 130 метров вокруг завода все ещё оставалась оцеплена. Как сообщила радиостанция со ссылкой на префектуру департамента Верхний Рейн, любые риски заражения исключены. Всех сотрудников эвакуировали из здания.
В четверг на место прибудут специалисты, чтобы остановить аппарат и оценить риски для сотрудников в соответствии с протоколом Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN).
Как сообщил мэр Кольмара Эрик Страуманн в Х, порядка 15 жителей прилегающей к заводу улицы были эвакуированы. Он, однако, подтвердил, что "рисков заражения и распространения радиации нет".