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На востоке Франции произошла утечка радиации - РИА Новости, 11.04.2024
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13:32 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/radiatsiya-1939340004.html
На востоке Франции произошла утечка радиации
На востоке Франции произошла утечка радиации - РИА Новости, 11.04.2024
На востоке Франции произошла утечка радиации
На металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции произошла утечка радиации, сообщила радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:32
2024-04-11T13:32
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. На металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции произошла утечка радиации, сообщила радиостанция Franceinfo. Накануне вечером предприятие ADF сообщило, что не может остановить аппарат по проверке сварных швов, испускающий гамма-излучение. В четверг территория на 130 метров вокруг завода все ещё оставалась оцеплена. Как сообщила радиостанция со ссылкой на префектуру департамента Верхний Рейн, любые риски заражения исключены. Всех сотрудников эвакуировали из здания. В четверг на место прибудут специалисты, чтобы остановить аппарат и оценить риски для сотрудников в соответствии с протоколом Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN). Как сообщил мэр Кольмара Эрик Страуманн в Х, порядка 15 жителей прилегающей к заводу улицы были эвакуированы. Он, однако, подтвердил, что "рисков заражения и распространения радиации нет".
https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925963023.html
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в мире, франция
В мире, Франция
На востоке Франции произошла утечка радиации

На металлургическом заводе на востоке Франции произошла утечка радиации

© РИА Новости / Илья ГорбуновДозиметр- радиометр
Дозиметр- радиометр - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Илья Горбунов
Дозиметр- радиометр. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. На металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции произошла утечка радиации, сообщила радиостанция Franceinfo.
Накануне вечером предприятие ADF сообщило, что не может остановить аппарат по проверке сварных швов, испускающий гамма-излучение. В четверг территория на 130 метров вокруг завода все ещё оставалась оцеплена. Как сообщила радиостанция со ссылкой на префектуру департамента Верхний Рейн, любые риски заражения исключены. Всех сотрудников эвакуировали из здания.
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В четверг на место прибудут специалисты, чтобы остановить аппарат и оценить риски для сотрудников в соответствии с протоколом Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN).
Как сообщил мэр Кольмара Эрик Страуманн в Х, порядка 15 жителей прилегающей к заводу улицы были эвакуированы. Он, однако, подтвердил, что "рисков заражения и распространения радиации нет".
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