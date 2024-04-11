https://ria.ru/20240411/radiatsiya-1939340004.html

На востоке Франции произошла утечка радиации

На востоке Франции произошла утечка радиации - РИА Новости, 11.04.2024

На востоке Франции произошла утечка радиации

На металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции произошла утечка радиации, сообщила радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:32

2024-04-11T13:32

2024-04-11T13:32

в мире

франция

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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. На металлургическом заводе в Кольмаре на востоке Франции произошла утечка радиации, сообщила радиостанция Franceinfo. Накануне вечером предприятие ADF сообщило, что не может остановить аппарат по проверке сварных швов, испускающий гамма-излучение. В четверг территория на 130 метров вокруг завода все ещё оставалась оцеплена. Как сообщила радиостанция со ссылкой на префектуру департамента Верхний Рейн, любые риски заражения исключены. Всех сотрудников эвакуировали из здания. В четверг на место прибудут специалисты, чтобы остановить аппарат и оценить риски для сотрудников в соответствии с протоколом Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN). Как сообщил мэр Кольмара Эрик Страуманн в Х, порядка 15 жителей прилегающей к заводу улицы были эвакуированы. Он, однако, подтвердил, что "рисков заражения и распространения радиации нет".

https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925963023.html

https://ria.ru/20230629/radiatsiya-1881323186.html

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в мире, франция