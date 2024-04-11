https://ria.ru/20240411/rabota-1939457565.html

Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей

Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей - РИА Новости, 11.04.2024

Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей

За 30 лет работы Законодательного Собрания Калужской области депутаты приняли более 7 тысяч нормативно-правовых актов, сообщил председатель Заксобрания Геннадий РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:05

2024-04-11T21:05

2024-04-11T21:24

калужская область

калужская область

луганская народная республика

законодательное собрание калужской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939460647_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_39f1c716601a4cff9cd40c6419a2fe15.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За 30 лет работы Законодательного Собрания Калужской области депутаты приняли более 7 тысяч нормативно-правовых актов, сообщил председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев на конференции, посвященной юбилею регионального парламента. "Спасибо депутатам всех созывов. Разные вызовы ставила жизнь перед каждым созывом. И всегда находились и принимались конструктивные решения, чтобы калужанам жилось лучше. Сегодня мы тоже продолжаем эту работу", - сказал Новосельцев, его слова приводит пресс-служба Заксобрания. В своем выступлении Новосельцев назвал главные задачи в работе текущего созыва. В первую очередь, это помощь бойцам в зоне СВО: сбор средств, формирование гуманитарных грузов для бойцов, совершенствование законов, направленных на помощь им и их семьям. Он также подчеркнул результативность взаимодействия с парламентариями, представляющими Калужскую область на федеральном уровне. "Яркой иллюстрацией нашего взаимодействия стали Дни Калужской области в Совете Федерации. В результате нашей совместной работы под руководством губернатора появилось постановление, в котором нашли отражение все важнейшие объекты, которые в нашей области надо построить: это и инфраструктура, и школы, и больницы", - сказал глава Заксобрания. Кроме того, региональный парламент уделяет большое внимание межпарламентскому сотрудничеству. "Скоро к тем соглашениям, которые у нас заключены, присоединятся Ростовская область и Луганская Народная Республика. Плотно работаем с нашими коллегами из Республики Беларусь. У нас подписаны соглашения с Могилевом и Брестом. Проводим обмен делегациями. Делаем упор на общение наших молодежных парламентов, чтобы дружба возникла и у наших детей", - резюмировал Новосельцев.

https://ria.ru/20231219/rasshirenie-1916697242.html

калужская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, луганская народная республика, законодательное собрание калужской области