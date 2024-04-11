https://ria.ru/20240411/rabota-1939457565.html
Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей
Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей - РИА Новости, 11.04.2024
Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей
За 30 лет работы Законодательного Собрания Калужской области депутаты приняли более 7 тысяч нормативно-правовых актов, сообщил председатель Заксобрания Геннадий РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:05
2024-04-11T21:05
2024-04-11T21:24
калужская область
калужская область
луганская народная республика
законодательное собрание калужской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939460647_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_39f1c716601a4cff9cd40c6419a2fe15.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За 30 лет работы Законодательного Собрания Калужской области депутаты приняли более 7 тысяч нормативно-правовых актов, сообщил председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев на конференции, посвященной юбилею регионального парламента. "Спасибо депутатам всех созывов. Разные вызовы ставила жизнь перед каждым созывом. И всегда находились и принимались конструктивные решения, чтобы калужанам жилось лучше. Сегодня мы тоже продолжаем эту работу", - сказал Новосельцев, его слова приводит пресс-служба Заксобрания. В своем выступлении Новосельцев назвал главные задачи в работе текущего созыва. В первую очередь, это помощь бойцам в зоне СВО: сбор средств, формирование гуманитарных грузов для бойцов, совершенствование законов, направленных на помощь им и их семьям. Он также подчеркнул результативность взаимодействия с парламентариями, представляющими Калужскую область на федеральном уровне. "Яркой иллюстрацией нашего взаимодействия стали Дни Калужской области в Совете Федерации. В результате нашей совместной работы под руководством губернатора появилось постановление, в котором нашли отражение все важнейшие объекты, которые в нашей области надо построить: это и инфраструктура, и школы, и больницы", - сказал глава Заксобрания. Кроме того, региональный парламент уделяет большое внимание межпарламентскому сотрудничеству. "Скоро к тем соглашениям, которые у нас заключены, присоединятся Ростовская область и Луганская Народная Республика. Плотно работаем с нашими коллегами из Республики Беларусь. У нас подписаны соглашения с Могилевом и Брестом. Проводим обмен делегациями. Делаем упор на общение наших молодежных парламентов, чтобы дружба возникла и у наших детей", - резюмировал Новосельцев.
https://ria.ru/20231219/rasshirenie-1916697242.html
калужская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939460647_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_9837adb9496b1dc2674606a8c07e513b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, луганская народная республика, законодательное собрание калужской области
Калужская область, Калужская область, Луганская Народная Республика, Законодательное Собрание Калужской области
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За 30 лет работы Законодательного Собрания Калужской области депутаты приняли более 7 тысяч нормативно-правовых актов, сообщил председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев на конференции, посвященной юбилею регионального парламента.
«
"Спасибо депутатам всех созывов. Разные вызовы ставила жизнь перед каждым созывом. И всегда находились и принимались конструктивные решения, чтобы калужанам жилось лучше. Сегодня мы тоже продолжаем эту работу", - сказал Новосельцев, его слова приводит пресс-служба Заксобрания.
В своем выступлении Новосельцев назвал главные задачи в работе текущего созыва. В первую очередь, это помощь бойцам в зоне СВО: сбор средств, формирование гуманитарных грузов для бойцов, совершенствование законов, направленных на помощь им и их семьям.
Он также подчеркнул результативность взаимодействия с парламентариями, представляющими Калужскую область на федеральном уровне.
«
"Яркой иллюстрацией нашего взаимодействия стали Дни Калужской области в Совете Федерации. В результате нашей совместной работы под руководством губернатора появилось постановление, в котором нашли отражение все важнейшие объекты, которые в нашей области надо построить: это и инфраструктура, и школы, и больницы", - сказал глава Заксобрания.
Кроме того, региональный парламент уделяет большое внимание межпарламентскому сотрудничеству.
"Скоро к тем соглашениям, которые у нас заключены, присоединятся Ростовская область
и Луганская Народная Республика
. Плотно работаем с нашими коллегами из Республики Беларусь. У нас подписаны соглашения с Могилевом
и Брестом
. Проводим обмен делегациями. Делаем упор на общение наших молодежных парламентов, чтобы дружба возникла и у наших детей", - резюмировал Новосельцев.