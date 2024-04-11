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Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей - РИА Новости, 11.04.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
21:05 11.04.2024 (обновлено: 21:24 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/rabota-1939457565.html
Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей
Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей - РИА Новости, 11.04.2024
Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей
За 30 лет работы Законодательного Собрания Калужской области депутаты приняли более 7 тысяч нормативно-правовых актов, сообщил председатель Заксобрания Геннадий РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:05
2024-04-11T21:24
калужская область
калужская область
луганская народная республика
законодательное собрание калужской области
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За 30 лет работы Законодательного Собрания Калужской области депутаты приняли более 7 тысяч нормативно-правовых актов, сообщил председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев на конференции, посвященной юбилею регионального парламента. "Спасибо депутатам всех созывов. Разные вызовы ставила жизнь перед каждым созывом. И всегда находились и принимались конструктивные решения, чтобы калужанам жилось лучше. Сегодня мы тоже продолжаем эту работу", - сказал Новосельцев, его слова приводит пресс-служба Заксобрания. В своем выступлении Новосельцев назвал главные задачи в работе текущего созыва. В первую очередь, это помощь бойцам в зоне СВО: сбор средств, формирование гуманитарных грузов для бойцов, совершенствование законов, направленных на помощь им и их семьям. Он также подчеркнул результативность взаимодействия с парламентариями, представляющими Калужскую область на федеральном уровне. "Яркой иллюстрацией нашего взаимодействия стали Дни Калужской области в Совете Федерации. В результате нашей совместной работы под руководством губернатора появилось постановление, в котором нашли отражение все важнейшие объекты, которые в нашей области надо построить: это и инфраструктура, и школы, и больницы", - сказал глава Заксобрания. Кроме того, региональный парламент уделяет большое внимание межпарламентскому сотрудничеству. "Скоро к тем соглашениям, которые у нас заключены, присоединятся Ростовская область и Луганская Народная Республика. Плотно работаем с нашими коллегами из Республики Беларусь. У нас подписаны соглашения с Могилевом и Брестом. Проводим обмен делегациями. Делаем упор на общение наших молодежных парламентов, чтобы дружба возникла и у наших детей", - резюмировал Новосельцев.
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калужская область, луганская народная республика, законодательное собрание калужской области
Калужская область, Калужская область, Луганская Народная Республика, Законодательное Собрание Калужской области

Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей

© Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Калужской областиПредседатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на конференции, посвященной юбилею регионального парламента
Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на конференции, посвященной юбилею регионального парламента
© Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области
Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на конференции, посвященной юбилею регионального парламента
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За 30 лет работы Законодательного Собрания Калужской области депутаты приняли более 7 тысяч нормативно-правовых актов, сообщил председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев на конференции, посвященной юбилею регионального парламента.
«
"Спасибо депутатам всех созывов. Разные вызовы ставила жизнь перед каждым созывом. И всегда находились и принимались конструктивные решения, чтобы калужанам жилось лучше. Сегодня мы тоже продолжаем эту работу", - сказал Новосельцев, его слова приводит пресс-служба Заксобрания.
В своем выступлении Новосельцев назвал главные задачи в работе текущего созыва. В первую очередь, это помощь бойцам в зоне СВО: сбор средств, формирование гуманитарных грузов для бойцов, совершенствование законов, направленных на помощь им и их семьям.
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Он также подчеркнул результативность взаимодействия с парламентариями, представляющими Калужскую область на федеральном уровне.
«
"Яркой иллюстрацией нашего взаимодействия стали Дни Калужской области в Совете Федерации. В результате нашей совместной работы под руководством губернатора появилось постановление, в котором нашли отражение все важнейшие объекты, которые в нашей области надо построить: это и инфраструктура, и школы, и больницы", - сказал глава Заксобрания.
Кроме того, региональный парламент уделяет большое внимание межпарламентскому сотрудничеству.
"Скоро к тем соглашениям, которые у нас заключены, присоединятся Ростовская область и Луганская Народная Республика. Плотно работаем с нашими коллегами из Республики Беларусь. У нас подписаны соглашения с Могилевом и Брестом. Проводим обмен делегациями. Делаем упор на общение наших молодежных парламентов, чтобы дружба возникла и у наших детей", - резюмировал Новосельцев.
 
Калужская областьКалужская областьЛуганская Народная РеспубликаЗаконодательное Собрание Калужской области
 
 
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