https://ria.ru/20240411/pvo-1939442700.html

Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 11.04.2024

Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО около 17:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщил в Минобороны России. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:35

2024-04-11T19:35

2024-04-11T19:39

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 17:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщил в Минобороны России."Около 17.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939388184.html

белгородская область

россия

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф