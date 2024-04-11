https://ria.ru/20240411/pvo-1939420084.html
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 11.04.2024
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника
Российские средства ПВО с 14.30 до 15.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:42
2024-04-11T17:42
2024-04-11T17:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО с 14.30 до 15.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого апреля с 14.30 до 15.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/vsu-1939217091.html
россия
белгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три БПЛА над Белгородской областью и один над Брянской