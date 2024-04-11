https://ria.ru/20240411/pvo-1939420084.html

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 11.04.2024

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО с 14.30 до 15.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:42

2024-04-11T17:42

2024-04-11T17:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

брянская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО с 14.30 до 15.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого апреля с 14.30 до 15.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240410/vsu-1939217091.html

россия

белгородская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф