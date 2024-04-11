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Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 11.04.2024 (обновлено: 17:46 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pvo-1939420084.html
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 11.04.2024
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника
Российские средства ПВО с 14.30 до 15.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:42
2024-04-11T17:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО с 14.30 до 15.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого апреля с 14.30 до 15.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/vsu-1939217091.html
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белгородская область
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безопасность, россия, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили три БПЛА над Белгородской областью и один над Брянской

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО с 14.30 до 15.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Брянской, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого апреля с 14.30 до 15.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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