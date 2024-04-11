https://ria.ru/20240411/putin-1939463886.html

Путин прокомментировал отказ противников России от переговоров

Путин прокомментировал отказ противников России от переговоров - РИА Новости, 11.04.2024

Путин прокомментировал отказ противников России от переговоров

Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить ее на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:39

2024-04-11T21:39

2024-04-11T21:39

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить ее на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что они, во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно", - сказал Путин на встрече.Глава государства в четверг проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20240411/putin-1939461390.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин