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Путин прокомментировал отказ противников России от переговоров - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/putin-1939463886.html
Путин прокомментировал отказ противников России от переговоров
Путин прокомментировал отказ противников России от переговоров - РИА Новости, 11.04.2024
Путин прокомментировал отказ противников России от переговоров
Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить ее на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:39
2024-04-11T21:39
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить ее на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что они, во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно", - сказал Путин на встрече.Глава государства в четверг проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240411/putin-1939461390.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин прокомментировал отказ противников России от переговоров

Путин: противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить ее на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Я думаю, что они, во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно", - сказал Путин на встрече.
Глава государства в четверг проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Россия не отказывалась от мирного решения споров с Украиной, заявил Путин
Вчера, 21:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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