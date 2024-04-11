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При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:38 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/putin-1939463617.html
При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине
При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине - РИА Новости, 11.04.2024
При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине
Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что при необходимости обратится к нему с целью продолжить... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:38
2024-04-11T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что при необходимости обратится к нему с целью продолжить консультации по мирному урегулированию на украинском направлении "Если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть мы продолжим консультации с вами по этому направлению", - отметил Путин, обращаясь к Лукашенко, говоря о возможности переговоров с Украиной по мирному урегулированию конфликта.
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в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин
При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине

Путин: при необходимости РФ обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что при необходимости обратится к нему с целью продолжить консультации по мирному урегулированию на украинском направлении
«
"Если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть мы продолжим консультации с вами по этому направлению", - отметил Путин, обращаясь к Лукашенко, говоря о возможности переговоров с Украиной по мирному урегулированию конфликта.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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