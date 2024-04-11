https://ria.ru/20240411/putin-1939463617.html

При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине

При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине - РИА Новости, 11.04.2024

При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине

Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что при необходимости обратится к нему с целью продолжить... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:38

2024-04-11T21:38

2024-04-11T21:38

специальная военная операция на украине

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александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что при необходимости обратится к нему с целью продолжить консультации по мирному урегулированию на украинском направлении "Если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть мы продолжим консультации с вами по этому направлению", - отметил Путин, обращаясь к Лукашенко, говоря о возможности переговоров с Украиной по мирному урегулированию конфликта.

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в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин