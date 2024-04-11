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При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине
При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине - РИА Новости, 11.04.2024
При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине
Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что при необходимости обратится к нему с целью продолжить... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:38
2024-04-11T21:38
2024-04-11T21:38
специальная военная операция на украине
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александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что при необходимости обратится к нему с целью продолжить консультации по мирному урегулированию на украинском направлении "Если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть мы продолжим консультации с вами по этому направлению", - отметил Путин, обращаясь к Лукашенко, говоря о возможности переговоров с Украиной по мирному урегулированию конфликта.
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При необходимости Россия обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине
Путин: при необходимости РФ обратится к Белоруссии по вопросу мира на Украине